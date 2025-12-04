Reggio, l’ASP non rinnova il contratto a 40 infermieri: la denuncia dei professionisti

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di alcuni infermieri lasciati a casa dall’ASP di Reggio Calabria a causa del mancato rinnovo del contratto.

“L’ASP di Reggio Calabria sta mandando a casa 40 infermieri: un’ingiustizia per i professionisti della sanità e un danno per la salute dei cittadini. Noi infermieri, che abbiamo lavorato per l’ASP di Reggio Calabria, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e indignazione per la decisione di non rinnovare i contratti a 40 colleghi, nonostante avessero accettato un contratto di sei mesi. Questa decisione, presa senza alcun preavviso e senza alcuna spiegazione, rappresenta un grave danno per la sanità pubblica e per i cittadini di Reggio Calabria, che si troveranno ad affrontare una carenza di personale infermieristico già drammatica. Noi 40 infermieri abbiamo lavorato con dedizione e professionalità per l’ASP di Reggio Calabria, garantendo assistenza e cure di alta qualità ai pazienti. La nostra esperienza e competenza sono un patrimonio prezioso per la sanità calabrese, e la nostra perdita sarà un grave danno per la comunità”.

La situazione dei 40 infermieri

Siamo i 40 infermieri reclutati dall’ASP di Reggio Calabria tramite la graduatoria di sostituzione approvata con Delibera n. 374 del 04/04/2025 e impiegati con contratto a tempo determinato ai sensi della Delibera n. 496 del 13/05/2025. Abbiamo prestato servizio per sei mesi nei vari presidi ospedalieri dell’Azienda, garantendo – con professionalità, sacrificio e senso del dovere – i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) richiesti per sopperire alla grave carenza di personale infermieristico evidenziata dalla stessa Direzione Sanitaria.

La nota n. 34996 del 09/05/2025 riconosceva esplicitamente l’urgenza di coprire un “ingente numero di cessazioni”. È proprio in risposta a tale emergenza che siamo stati chiamati, con contratti brevi ma fondamentali per garantire l’assistenza nei reparti.

Oggi, però, ci ritroviamo a un passo dalla scadenza dei nostri contratti senza alcuna prospettiva di rinnovo, nonostante:

la carenza strutturale di infermieri sia tuttora grave;

sia tuttora grave; i servizi sanitari continuino a essere sotto pressione;

la stessa ASP abbia riconosciuto la necessità di reclutare personale tempestivamente per mantenere i LEA.

La decisione dell’ASP di Reggio Calabria è tanto più incomprensibile se si considera che l’Italia è già afflitta da una grave carenza di infermieri, con un deficit di oltre 50.000 unità. Questa carenza non solo mette a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti, ma anche la stabilità e la qualità del sistema sanitario nazionale.

Restare a casa significherebbe non solo perdere un lavoro che abbiamo svolto con impegno totale, spesso in condizioni difficili, ma anche lasciare scoperti servizi che già oggi funzionano grazie a turni massacranti, straordinari continui e alla buona volontà di chi, dentro gli ospedali, continua ogni giorno a garantire assistenza ai cittadini.

La richiesta degli infermieri all’ASP e alle autorità

I sottoscritti infermieri chiedono all’ASP di Reggio Calabria di rivedere la propria decisione e di garantire la continuità lavorativa ai 40 colleghi. È nostro dovere garantire ai cittadini calabresi un servizio sanitario di alta qualità, e ciò non è possibile senza un personale infermieristico adeguato e motivato.

Chiediamo inoltre alle autorità regionali e nazionali di intervenire per garantire la stabilità e la qualità del sistema sanitario nazionale, e di prendere misure concrete per affrontare la carenza di personale infermieristico.

Chiediamo, quindi, con senso di responsabilità e rispetto istituzionale: