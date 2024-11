Reggio, assegnati definitivamente i chioschi della Via Marina Bassa

Il Comune di Reggio Calabria ha ufficializzato l’assegnazione in concessione di tre chioschi situati sulla Via Marina Bassa. La procedura, avviata con Determina Dirigenziale n. 2090 del 16 maggio 2024 e conclusa con Determina n. 5352 del 15 novembre 2024, ha visto l’aggiudicazione delle strutture agli operatori economici con il punteggio più alto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I chioschi, destinati ad attività artigianali, saranno concessi per sei anni con obbligo di riqualificazione. Le destinazioni prevedono:

Gazebo 1 (19,87 mq): gelateria, frullateria o frutteria.

(19,87 mq): gelateria, frullateria o frutteria. Gazebo 2 (61 mq): friggitoria.

(61 mq): friggitoria. Gazebo 3 (19,87 mq): piadineria o rosticceria.

Gli atti di gara sono stati pubblicati sul portale comunale Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio.

Graduatorie e Aggiudicazioni

Il processo di valutazione delle offerte ha seguito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando sia aspetti tecnici che economici. Al termine delle valutazioni, nei mesi scorsi sono stati ammessi alla fase finale i seguenti operatori economici:

Gazebo n. 1 : Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s. con un punteggio totale di 98,20 BUY & DRINK S.r.l. di Cormaci Antonino con un punteggio totale di 71,03

: Gazebo n. 2 : Piropiro s.r.l.s. di Stillitano Pietro Omar con un punteggio totale di 97,00 PADD S.r.l. di Bellantonio Domenico con un punteggio totale di 87,56

: Gazebo n. 3 : Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s. con un punteggio totale di 100,00 Biondo di Marzullo Tommaso con un punteggio totale di 57,43

:

Scorrimento della Graduatoria

In base alle norme del bando, ogni concorrente non può aggiudicarsi più di un chiosco. Pertanto, Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s., collocatosi al primo posto per due chioschi, ha scelto di aggiudicarsi il Gazebo n. 3, lett. D. Di conseguenza, il Gazebo n. 1, lett. A è stato assegnato al secondo classificato, BUY & DRINK S.r.l. di Cormaci Antonino.

Con l’assegnazione definitiva dei giorni scorsi si concludono anche i ricorsi che avevano visto alcune società contestare la graduatoria del Comune. La definitiva assegnazione e riqualificazione delle strutture rappresenta un investimento per migliorare l’offerta commerciale e turistica della Via Marina Bassa.

L’attesa apertura dei chioschi, salvo sorprese, arriverà nei prossimi mesi, abbondantemente in anticipo rispetto alla primavera-estate del 2025.