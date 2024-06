Reggio 7.0: "Falcomatà restituisca un sorriso ai reggini: vada finalmente a casa"

L’associazione Sette Punto Zero, attraverso una nota stampa, chiede le dimissioni del sindaco Falcomatà.

“Reggio Sette Punto Zero, pur mantenendo coerenza nella linea di garantismo che ha sempre seguito, non può non tenere conto del forte disagio provato sotto il profilo politico nell’assistere mentre il Sindaco Falcomatà si presenta tranquillo e spensierato in giro mentre la città sprofonda sempre di più in un abisso di degrado e inciviltà, unitamente alla vergogna mediatica nazionale che la sta colpendo.

Non si cura dei problemi di Reggio nè del fango che ci sta piovendo addosso dai quotidiani e dalla stampa italiana. E mentre i suoi incredibili sostenitori a Palazzo San Giorgio sciorinano forzate, improbabili note di solidarietà, la città mostra ai turisti il volto più brutto mai avuto da 40 anni a questa parte”.

Prosegue la nota.