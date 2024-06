Lettera "di gruppo" a Falcomatà: "Si dimetta, eviti a Reggio un'altra umiliazione"

Lettera aperta al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà da parte di Eduardo Lamberti-Castronuovo, Demetrio Arena, Klaus Davi, Angela Marcianò, Rosi Perrone e Massimo Ripepi. Nel documento, così come fatto da Lega e Forza Italia, si chiede al primo cittadino di rassegnare le dimissioni.

Di seguito la lettera integrale

la situazione che vede al centro dell’opinione pubblica quanto è circolato in questi ultimi giorni, impone a nome dei movimenti civici, che stanno nascendo ormai in numero piuttosto consistente, di chiederLe un atto di amore nei confronti della città. E ci spieghiamo.

Proseguono i firmatari.

“Tuttavia, la città non è assolutamente pronta ad assorbire un ulteriore drammatico scioglimento del consiglio comunale, che ci sembra piuttosto probabile. Facciamo riferimento a quanto già accaduto. La sindacatura del dr Demetrio Arena si è interrotta per scioglimento per mafia del consiglio comunale, senza che sia mai giunto un solo avviso di garanzia o sia stato esaminato un fascicolo di 1400 pagine e più, dove vengono riportate intercettazioni telefoniche, sulle quali si esprimerà, ovviamente, solo e soltanto la magistratura. Noi non lo facciamo.

Lo scioglimento per mafia del consiglio comunale, assolutamente possibile, anche se certamente non augurabile, porterebbe la città a uno stato drammatico ancor più di quello che in effetti oggi sta vivendo. Ed è sotto gli occhi di tutti. Anche dei suoi”.