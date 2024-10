Reggio, grande attesa per ‘Autunno al Viale’

Tutto pronto per "Autunno al Viale". Stand di artigianato, animazione e apertura dei negozi fino a tarda sera

L’associazione AC ‘Kabuki in the world’, in collaborazione con Asd ‘Martial & Gym’ e AC ‘Paolo Costantino’, ha organizzato la prima edizioni di “Autunno al Viale”.

QUANDO

L’iniziativa si svolgerà sabato 9 novembre lungo il viale Aldo Moro concentrando spettacoli musicali, dibattiti e performance sportive di arti marziali, di danza sportiva e balli sociali. L’appuntamento è in piazza Maestri del lavoro (ex piazzale Omeca) e lungo il viale Aldo Moro.

Per l’occasione saranno allestiti degli stand di artigianato, animazione e apertura dei negozi fino a tarda sera.

PRESENTI

Saranno presenti ospiti per i dibattiti con tema ‘Prospettive delle periferie’. Tra questi:

il Presidente della Regione Mario Oliverio;

il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà;

l’ass. regionale allo sport Giovanni Nucera;

l’ass. comunale allo sport Giovanni Latella;

i giornalisti Giovanni Mafrici e Angela Panzera;

l’allenatore della Reggina Mimmo Toscano;

il dirigente sportivo della Reggina Massimo Taibi.

Concluderà la giornata di festa “Autunno al Viale” lo spettacolo musicale con l’Orchestra all’italiana di Alfio Lombardi.