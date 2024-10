Reggio si ferma a ricordare Antonino Candido: “Autunno al Viale” rimandato

L’ A.C. Kabuki in The Worl A.S.D Martial & Gym e l’amministrazione Comunale unendosi al dolore della famiglia Candido, manifesta il proprio cordoglio per il figlio della nostra terra tragicamente scomparso pertanto sospende tutte le attività a di animazione e spettacolo che erano programmate per l evento “Autunno al Viale” il giorno 9 novembre a viale Aldo Moro.

Leggi anche