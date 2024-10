Santa Caterina, Incontriamoci Sempre: “Grande lavoro di pulizia da parte di AVR”

L'Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato segnala lo splendido lavoro di pulizia del viadotto di S. Caterina, a cura dell'AVR

L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato segnala lo splendido lavoro di pulizia del viadotto di S. Caterina, a cura dell’AVR, nella speranza che lo stesso , non sia nuovamente oggetto di “lancio della busta” stracolma di spazzatura da macchine in corse.

Vedere un così importante snodo della nostra città, impreziosito dalla bellezza dello scorcio dello splendido Stretto, è una sensazione meravigliosa.

Invitiamo i cittadini ad amare di più la nostra bellissima città, così come in questo momento la città ama la sua Reggina.

Un appello dall’Associazione Incontriamoci Sempre: AMIAMO REGGIO.

