Reggio, ‘Incontriamoci Sempre’ pensa già al Natale. Il programma degli appuntamenti

Il Modello “Incontriamoci Sempre”, ha da tempo varcato i confini regionali, rendendo la Stazione FS di S.Caterina un esempio da esportare per quanto concerne le attività sociali, culturali e per la capacità nella gestione di un sito che piace ai tanti viaggiatori e visitatori e che molti definiscono un’autentica galleria d’arte.

La prima parte della programmazione di Incontriamoci Sempre, che avrà inizio il prossimo 13 ottobre, è rappresentata dalla rassegna Calabria D’Autore e del programma Natalizio, iniziative già collaudate negli anni e molto partecipate: il format domenicale, la scorsa edizione, ha avuto riscontri partecipativi enormi. Si partirà con il prof Daniele Castrizio, che rivedremo in altri due appuntamenti. Molti gli ospiti vià annunciati: il 10 novembre il regista Rocky Alvarez presenterà il suo nuovo corto “Stalking Day”, con la presenza in sala di tutto il cast, il 17 novembre sarà la volta di Mary Cacciola, nota speaker di Radio Capital, spazio anche ad una serata di Gourmet Solidale con il trio Cogliandro, Musolino, De Stefano, altr o grandissimo ospite, per la prima volta a Calabria d’Autore, il giornalista di Rai News 25 Martino Seniga, con il quale, alla luce dei suoi recenti servizi, affronteremo il tema dei rifiuti in fondo allo Stretto di Messina.

A Dicembre avremo ospite uno dei più grandi Ing. aerospaziali al mondo, Roberto Furfaro, attualmente ospite dell’agenzia Aerospaziale Giapponese, per parlare di esplorazioni spaziali e di intelligenza artificiale. Ricco ed intenso è il programma Natalizio, con la classica “Tombolata Benefica” del 26 Dicembre, nella storica location dell’Auditorium Don Orione di S.Antonio, il “Treno della Befana” del 6 gennaio, il “Concerto di Natale”, il 21 Dicembre nella Basilica di S.Antonio, per ascoltare i canti della nostra tradizione natalizia. In riferimento a quest’ultimo evento, possiamo già annunciare che, in queste ore, molti artisti hanno confermato la loro adesione, da Mimmo Cavallaro a Marinella Roda’, Nino Stillitano, Aurelio Mandica e le “Corde Libere” dirette dal maestro Alessandro Calcaramo.

La prima parte del programma si concluderà il 18 gennaio con la cerimonia di premiazione della Decima Edizione del Concorso Nazionale di Poesia Francesco Chirico.