Reggio, AVS in piazza per “un’istruzione di qualità”: via alla petizione ‘Non più di 20 per classe’

Il movimento ha organizzato un banchetto in piazza per dare la possibilità ai cittadini di firmare e sostenere la proposta di legge

“NON PIÙ DI 20 PER CLASSE” Facciamo spazio a un’istruzione di qualità, firma anche tu!

Mentre il Governo Meloni aumenta le risorse per la scuola privata, alla scuola pubblica toccano solo tagli e provvedimenti ideologici. Valditara riduce gli organici, mentre al contrario dovrebbe ridurre il numero di studenti per classe. Ancora oggi molti docenti sono costretti ad insegnare in classi sovraffollate e spesso, in violazione delle norme. In questo modo si riduce la qualità dell’insegnamento, si penalizzano gli alunni e le alunne con maggiori difficoltà e si rende impossibile l’attenzione verso i bisogni educativi di ognuno e ognuna , trasformando intere classi in ghetti o in spazi invivibili.

ORA BASTA. INSIEME POSSIAMO CAMBIARE!

I punti chiave della proposta di legge

I punti chiave della proposta:

Massimo 20 studenti per classe ;

; Massimo 18 studenti se è presente un’alunno con disabilità ;

se è presente un’alunno con ; Massimo 15 studenti se nella classe sono presenti più alunni con disabilità;

se nella classe sono presenti più alunni con disabilità; Maggiore attenzione al Sud e alle aree interne ;

e alle ; Più forza nel contrasto dell’ abbandono scolastico ;

; Maggior benessere psicologico per chi studia e lavora a scuola ;

per chi studia e lavora a ; Stop ad accorpamenti e chiusure di interi plessi: prevediamo un dirigente scolastico ogni 400 studenti e uno ogni 200 studenti nelle piccole isole e nei comuni montani ;

di interi plessi: prevediamo un ogni 400 studenti e uno ogni 200 studenti nelle e nei ; Più personale Ata per garantire sorveglianza e assistenza ;

per garantire ; Meno soldi alle scuole private, più risorse alla scuola pubblica.

Per questi motivi saremo in piazza Camagna mercoledì 3 dicembre dalle 17:00 alle 19:30 per dare la possibilità ai cittadini di firmare e sostenere la nostra proposta di legge.

Per chi vuole firmare on line la proposta di legge di iniziativa popolare per ridurre il numero di alunni per classe, può collegarsi al sito: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/4900001.

Alleanza Verdi Sinistra – AVS – Reggio Calabria