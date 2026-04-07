Reggio, un tavolo tecnico per il Museo del Mare. Romeo: ‘I contenuti saranno scelti assieme alla città’
L’avviso è rivolto agli operatori culturali interessati a proporre progetti di valorizzazione degli spazi espositivi
07 Aprile 2026 - 14:12 | Comunicato Stampa
Il settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso mirato a raccogliere le manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti del territorio che operano in ambito culturale, a costituire un tavolo tecnico, di supporto all’Ente nella proposizione di progetti di valorizzazione degli spazi espositivi all’interno del Museo del Mare.
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti pubblici o privati che siano parte attiva del sistema culturale del territorio comunale e che abbiano esperienza documentabile dell’attività svolta in tale ambito.
Requisiti dei soggetti interessati
I soggetti interessati devono essere formalmente costituiti nelle forme consentite dalla legge, avere sede legale presso il Comune di Reggio Calabria, operare in ambito culturale, artistico ed educativo/scolastico e non perseguire fini di lucro. Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti pubblici o privati che siano parte attiva del sistema culturale del territorio comunale e che abbiano esperienza documentabile dell’attività svolta in tale ambito, con riferimento alle attività realizzate e alla presenza stabile sul territorio.
L’avviso è mirato a raccogliere adesioni per la costituzione di un tavolo tecnico che possa supportare l’Ente nella proposizione di progetti utili alla valorizzazione degli spazi espositivi del Museo del Mare, con particolare attenzione alla costruzione di contenuti e percorsi che dialoghino con la città e con le realtà che operano in maniera continuativa nel settore.
Come presentare la domanda e scadenze
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il prossimo 20 aprile alle ore 10:00 al Settore “Sviluppo Economico Turismo” al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.reggiocal.it
. È comunque possibile presentare istanza anche dopo la scadenza inviando la domanda il giorno 30 di ogni mese (o il successivo nel caso si tratti di un festivo) per partecipare ai successivi incontri programmati.
Modulistica e avviso sono consultabili e scaricabili a questo link. La procedura è pensata per consentire l’ingresso anche a chi non riesce a rispettare la prima finestra temporale, garantendo così un percorso che possa coinvolgere nel tempo le realtà interessate, in coerenza con l’impostazione di aggiornamento continuo prevista per il “tavolo”.
Romeo: “Il Museo sarà un’eccellenza mondiale”
«La scelta di coinvolgere chi opera in maniera seria e qualificata nel mondo della cultura – ha dichiarato Carmelo Romeo, assessore comunale alla “Città europea e resiliente” – risponde all’approccio partecipato e condiviso già sperimentato dall’Amministrazione comunale e che, ora, adottiamo anche per i contenuti del Museo del Mare, in particolare per quella che sarà la sua “anima”, ovvero l’area museale permanente. Il Museo sarà un’eccellenza mondiale e vogliamo farlo diventare realtà assieme alla città, con sinergie operative e sguardo sempre aperto al contributo di tutti. Proprio per questo il “tavolo”, nella composizione e nei contenuti, sarà costantemente aggiornato. Ringrazio gli uffici comunali e la dirigente Loredana Pace – ha concluso Romeo – per la celerità con cui questi indirizzi politici vengono tradotti in atti amministrativi».