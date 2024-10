Bar Dolce Capriccio che trionfo! La famiglia Ficara: “Grazie a tutti i reggini”

Un’esplosione di emozioni. L’inaugurazione del nuovo ‘Bar Dolce Capriccio‘ è stata un vero e proprio trionfo. Reggio Calabria ed i suoi cittadini si sono distinti, ancora una volta, per il loro gran cuore.

L’ormai storica attività di viale Europa, divenuta, con il tempo, un punto di riferimento per abitanti del quartiere e non, ha intrapreso, qualche mese fa, un percorso di ristrutturazione radicale. L’attività di Pino e Melina Ficara, adesso, è ancora più bella, accogliente e moderna. Lo scopo di questa decisione? Rispettare tutte le esigenze dei loro affezionati clienti e offrire un servizio sempre migliore.

Non a caso all’inaugurazione di lunedì 9 dicembre ha partecipato una grande fetta di popolazione. La degustazione, sia dolce che salata, ha sicuramente fatto la sua parte, ma è chiaro che i presenti hanno apprezzato, e tutt’oggi lo fanno, il lavoro dei due imprenditori reggini che, con impegno, passione e fatica, hanno dato vita al ‘Dolce Capriccio’.

“E’ stato tutto perfetto – racconta la famiglia Ficara . Ci siamo divertiti, ma soprattutto abbiamo avuto modo di riscoprire l’affetto, che tanto ci mancava, dei nostri avventori. Siamo stati chiusi per oltre 50 giorni per poter portare a termine il progetto che ci eravamo prefissati, eppure tutti sono tornati da noi”.

Di solito ‘la lontananza affievolisce anche il sentimento più forte’, ma così non è stato per la fiducia dei reggini riposta nel ‘Dolce Capriccio‘.

“Questo ci ha fatto capire che i reggini sono veramente legati alle loro abitudini, alle tradizioni, ai luoghi in cui possono sentirsi come a casa. Il lavoro di questi mesi e tutto quello che verrà è dedicato a loro che non hanno mai smesso di credere in noi”.