Reggio, caos bare. Ci risiamo, doppio dolore per i cittadini: adesso mancano i sacchi per liberare i loculi
Decine di bare ferme a Modena per assenza di materiali, la rabbia dei familiari
14 Agosto 2025 - 16:25 | di Vincenzo Comi
Dolore e indignazione si intrecciano nella storia della famiglia Santucci, che dopo aver perso il padre si trova costretta ad affrontare un ulteriore strazio: non poter tumulare il proprio caro per la mancanza dei sacchi speciali necessari a liberare il loculo appena acquisito.
Il ritardo nella consegna dei materiali ha di fatto bloccato l’intera procedura, lasciando la salma nella camera mortuaria del cimitero di Reggio Calabria insieme a quelle di tante altre famiglie che vivono lo stesso dramma.
Tra le sale mortuarie e la chiesetta del cimitero di Modena si contano oggi oltre trenta bare. Tutte stipate, alcune addossate le une alle altre, altre poggiate per terra. Un’immagine che restituisce l’idea di un’emergenza ormai fuori controllo, in cui alla sofferenza per la perdita di un familiare si aggiunge l’umiliazione di una sistemazione precaria e indegna.
La situazione, già segnalata da tempo, ha assunto contorni paradossali. La mancanza di loculi disponibili si somma ora all’assenza dei sacchi indispensabili per liberare quelli in consegna, bloccando di fatto ogni operazione.
“È una situazione da terzo mondo – affermano i parenti di alcuni defunti – Pretendiamo spiegazioni e soluzioni immediate”. Le foto scattate all’interno dell’area cimiteriale mostrano bare accatastate, in un contesto di disorganizzazione che richiede un intervento urgente dell’amministrazione comunale.
Nel frattempo, decine di famiglie attendono, impotenti, che vengano liberati spazi o realizzati nuovi loculi, nella speranza di dare ai propri cari il riposo dignitoso che meritano.