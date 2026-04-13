Dottorato honoris causa alla Misiano, Battaglia: ‘Esempio di passione verso la conoscenza e di servizio alla città’

Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali, Domenico Battaglia.

“La professoressa Misiano, già insignita del San Giorgio d’Oro, negli anni ha rappresentato e continua a rappresentare un vero esempio di passione verso la conoscenza e di servizio alla città. Nel suo percorso si è distinta per la capacità di unire insegnamento, divulgazione scientifica e impegno civile. Significativo è il suo rapporto con i giovani: prima nelle aule dei licei cittadini e oggi attraverso il lavoro al Planetarium Metropolitano Pythagoras, dove è riuscita ad accompagnare generazioni di studenti, trasmettendo passione per la scienza e senso critico, con uno stile educativo attento. Il valore del suo lavoro va oltre i risultati raggiunti e i riconoscimenti ottenuti: risiede nella costruzione di una comunità educante viva, capace di crescere attorno alla cultura scientifica e al sapere condiviso”.