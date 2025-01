A Reggio la Befana Avis, evento di solidarietà e festa per le famiglie

Torna l’appuntamento con la speciale Befana dell’Avis per le figlie e i figli di coloro che, donando il sangue presso l’unità di raccolta di Reggio Calabria, contribuiscono alla buona sanità e tengono viva la speranza. Tutto è pronto per lo spettacolo di magia e clownerie, dedicato alle piccole e ai piccoli nati tra il Primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024, a cura della compagnia Giocolereggio, che si avvarrà per l’occasione anche della partecipazione di due artisti della celebre famiglia circense Orfei.

Un evento di solidarietà e festa per le famiglie

«Si è appena concluso per l’Avis comunale OdV di Reggio Calabria l’anno di festeggiamenti per il 70° della fondazione. Per noi iniziare il nuovo anno con le famiglie dei nostri donatori e delle nostre donatrici è un appuntamento irrinunciabile. E dunque apriamo anche il 2025 con la Befana in segno di gratitudine per il grande gesto che è il dono del sangue, attraverso la nostra unità di raccolta, al Grande ospedale metropolitano».

Con queste parole la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari, annuncia la Befana dell’Avis che anche quest’anno animerà l’auditorium Gianni Versace del Cedir, nell’ambito della manifestazione moralmente patrocinata dall’amministrazione comunale reggina. Appuntamento lunedì 6 gennaio a partire dalle ore 9:30.

Gratitudine e speranza per il nuovo anno