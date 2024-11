Pellaro: un bene confiscato diventa struttura di ‘social housing’ per famiglie in difficoltà

Nel popoloso quartiere di Pellaro, uno stabile confiscato alla ‘ndrangheta verrà trasformato in una struttura di “social housing”. Questo progetto rappresenta il primo esperimento di edilizia sociale e popolare di questo tipo nella città di Reggio Calabria.

Consegna ufficiale dei lavori: un investimento di quasi 1,5 milioni di euro

La mattina di venerdì 8 novembre, alla presenza del consigliere Giovanni Latella, presidente della quinta Commissione Welfare e Sanità, sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la completa ristrutturazione e rigenerazione dello stabile. Il progetto, affidato alla Ditta FP Costruzioni SRL, è stato ideato dall’ingegnere Armando Russo, direttore dei lavori, e supervisionato dal Rup Arch. Principato A.D..

Il budget complessivo ammonta a 1.482.817,06 euro, con un termine previsto di 360 giorni per la conclusione dei lavori.

Dettagli del progetto di riqualificazione

Lo stabile, costituito da quattro piani, verrà riqualificato sia esternamente che internamente. Gli interventi includono:

Piano terra : uno spazio condiviso con un’area ludica, uffici, ripostigli e bagni accessibili anche a persone con disabilità.

: uno spazio condiviso con un’area ludica, uffici, ripostigli e bagni accessibili anche a persone con disabilità. Primo, secondo e terzo piano : tre appartamenti per piano.

: tre appartamenti per piano. Quarto piano: due appartamenti con ampie verande, per una superficie di circa 200 metri quadrati per piano.

Un progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà

Il consigliere Latella, ringraziando il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino e l’assessore al Welfare Lucia Nucera, ha sottolineato l’importanza di progetti come questo per il sostegno alle famiglie in difficoltà:

“Quello di oggi è l’inizio di un’altra bella storia per la nostra città e, in particolare, per Pellaro. Un bene confiscato ed una zona profondamente degradata vengono interessati da un progetto di riqualificazione che li trasformerà in una realtà virtuosa, diventando un modello socio-culturale.”

Un parco verde per la comunità

Latella ha aggiunto che l’intera area che ospiterà la struttura diventerà un parco verde a disposizione del quartiere, promuovendo comunità e integrazione: