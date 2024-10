Reggio, l’associazione Biesse consegna panettoni e dolci natalizi ai detenuti

L’associazione culturale bene Sociale Biesse ha consegnato dolci e panettoni ai detenuti della Casa Circondariale G.Panzera di Reggio Calabria.

Biesse: ‘Carceri, un mondo da non isolare’

Sono stati consegnati presso la Casa Circondariale G.Panzera di Reggio Calabria panettoni e dolci natalizi ai detenuti e le detenute della casa circondariale reggina. Un’appuntamento che si ripete ogni anno per far sentire meno la solitudine a chi vive recluso all’interno delle carceri.

L’associazione culturale bene Sociale Biesse presieduta da Bruna Siviglia – ha sempre mostrato vicinanza e attenzione verso il mondo delle carceri, che non è un mondo a se da tenere lontano perché i detenuti al di la dei reati commessi per quali è giusto che scontino la loro pena sono persone, il carcere come dice L’educatore Dott Emilio Campolo non deve essere un momento di buoi, ma di riflessione e cambiamento. Un grazie al Direttore Calogero Tessitore persona di grande sensibilità e a tutti gli operatori, i volontari, il personale della Polizia Penitenziaria che tanto fanno soprattutto in questo momento storico dell’emergenza sanitaria.