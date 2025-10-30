Reggio, decine di commercianti senza luce. La denuncia: ‘Interruzione senza preavviso, non possiamo lavorare’

Questa mattina, a Reggio Calabria, numerose attività commerciali sono rimaste senza energia elettrica, creando disagi significativi per centinaia di clienti. Una parte di Via De Nava, una delle arterie principali della città, è rimasta “a secco” di luce a causa di un’improvvisa interruzione dell’elettricità che ha messo in difficoltà parrucchieri, gelaterie, ristoranti e bar.

L’interruzione si è verificata intorno alle 9:30, all’altezza del civico 40. Diversi titolari delle attività commerciali hanno espresso il loro disappunto per il mancato preavviso, sottolineando come nessuna comunicazione fosse stata inviata in anticipo riguardo all’intervento da parte delle aziende che si occupano della distribuzione dell’energia.

“Nessuno ci ha comunicato nulla. È incredibile come le aziende che gestiscono l’energia non abbiano ancora risolto il problema”, commenta uno dei titolari dei negozi coinvolti.

Conseguenze per gli imprenditori locali

L’improvvisa interruzione ha causato danni ingenti per gli imprenditori locali. Diversi parrucchieri si sono ritrovati con i clienti “nel panico” tra capelli bagnati e tinte in testa. Alcuni pazienti di un dentista hanno dovuto annullare gli interventi programmati, e una gelateria è stata costretta a sospendere la produzione e la vendita del gelato.

L’area, che è una delle più trafficate e produttive della città, ha visto quindi l’impossibilità di molte attività di proseguire il lavoro durante uno dei momenti di maggiore afflusso di clienti.

Le denunce e il lavoro per risolvere il problema

Alcuni commercianti hanno deciso di recarsi dai Carabinieri per denunciare quanto accaduto, chiedendo chiarimenti sulla mancanza di comunicazione e sugli eventuali danni economici subiti.

Intanto, una squadra di operai è ancora al lavoro per cercare di risolvere il problema. Gli imprenditori ora si preparano a fare i conti con i danni subiti, sperando in una rapida risoluzione del problema.