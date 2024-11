Reggio Calabria: Blue Panorama Airlines rafforza la propria presenza in aeroporto

La Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto conferma la volontà di Blue Panorama Airlines di voler rafforzare la propria presenza sul Tito Minniti di Reggio Calabria. La continuità operativa della compagnia sullo scalo vede oggi il caricamento e la vendita sui propri sistemi del collegamento su Roma Fiumicino da e per l’Aeroporto dello Stretto. I dettagli saranno forniti in conferenza stampa dal vettore in occasione della prossima vetrina del TTG. “Per una compagnia che annuncia il proprio disimpegno- dichiara il Presidente del CdA Dott. Carlo Alberto Porcino – ce n’è subito un’altra che invece conferma la propria scelta di continuare a scommettere sulle potenzialità dell’Aeroporto dello Stretto. Come Società di Gestione – conclude Porcino – ringraziamo i vertici di Blue Panorama per la fiducia che stanno così dimostrando in un momento particolarmente delicato per il futuro della nostra infrastruttura aeroportuale”. click