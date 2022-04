Reggio, realizzata bonifica nella zona “Cento Scale” Salita Cappuccinelli

"Il comitato di Quartiere di Reggio Campi-Villini Svizzeri -Trabocchetto, ha piacere a poter comunicare e quindi evidenziare l'opera di bonifica, che su nostra segnalazione, è stata effettuata da parte della TEKNOSERVICE, nella zona “Cento Scale” Salita Cappuccinelli.

Ricordiamo che la camminata, che parte dalla via Reggio campi I tronco , conduce sino alle mura Ellenistiche del sito Archeologico Collina degli Angeli.

Come si potrà notare da alcune foto, la camminata ha la particolarità di introdurre chi la percorre fra la storia di un convento di Cappuccini che all'epoca era situato in cima, e che appunto diede alla stradina il nome attuale Cappuccinelli.

Il convento venne distrutto dal terremoto del 1783. I cento larghi gradini in selciato erano caratterizzati dal mosaico di diverse pietre, dalla superficie ruvida al fine di non far scivolare accidentalmente, chi la percorreva.

Alla fine del percorso, si giunge appunto nella parte storica, dove si trovano i resti dell'antica Reghion, che risalgano al IV secolo, scoperti da studenti liceali alla fine degli anni '60".