Reggio Calabria e Sky ‘Calciomercato l’Originale’: uno spettacolo

Buona la prima, anzi, ottima. All’Arena dello Stretto, con lo squadrone di Sky Sport, il primo appuntamento con ‘Calciomercato L’Originale‘, è andato alla grande. Una straordinaria risposta di pubblico, gradinate piene e vera partecipazione, uno show a tutti gli effetti quello condotto dal fuoriclasse Alessandro Bonan, giornalista di assoluta qualità per competenza, eleganza, garbo e ironia. Ironia che ha contraddistinto anche gli interventi di Fayna, collocato all’interno di un’Ape modello vintage, gentilmente fornita da Progetto 5. E poi le pillole di calciomercato con la puntualità e le tante esclusive di Gianluca Di Marzio, circondato da una folla festante e felice. Un tuffo nel passato con i filmati di una Reggina che si spera possa tornare a breve nel calcio che conta, insieme alle immagini di una città con bellezze naturali che poche altre possono vantare.

Sul palco anche l’esperto giornalista Gianfranco Teotino, lo storico capitano del Parma oggi grande opinionista Lorenzo Minotti e poi Aldo Serena. Reggio Calabria ha mostrato il meglio di se, prima con quello scenario di una via marina bellissima esaltato nel suo splendore dalle telecamere del canale sportivo più importante d’Italia e poi attraverso il calore e la partecipazione del pubblico. E’ stata la prima di cinque serate all’interno delle quali oltre alle news di calciomercato e vari approfondimenti, ci sarà modo di mostrare le bellezze del territorio ad una platea più vasta. Rimasti impressionati anche i diretti interessati che non si aspettavano una simile accoglienza, partita nel pomeriggio con la cerimonia di benvenuto, nella quale il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha ribadito i motivi della scelta: “La nostra città sarà protagonista, le nostre bellezze, grazie alle telecamere di Sky ‘Calciomercato l’Originale’, per noi è davvero una grande opportunità per fare conoscere il territorio, il patrimonio storico, artistico, archeologico. Questo rientra in una idea di programmazione che ci consente di fare marketing territoriale. Lo facciamo senza gravare sui contribuenti, non sono spese che stanno in bilancio, ma iniziative che facciamo grazie ai fondi comunitari vincolati, lo dico a scanso di equivoci”.

E quando le scelte sono azzeccate, vanno fatti i complimenti a chi le ha pensate e messe in pratica. A Reggio Calabria in questi giorni arriveranno altri grandi protagonisti della trasmissione come Peppe Bergomi e Billy Costacurta, mentre Alessandro Bonan ha anticipato la presenza sul palco della Reggina. L’ultima serata ospite l’ex presidente Lillo Foti.