Reggio, disinfestazione zanzare e insetti alati: il calendario e i quartieri interessati
Il calendario della disinfestazione adulticida a Reggio Calabria – Agosto 2025. Date, quartieri e orari degli interventi
09 Agosto 2025 - 08:12 | di Vincenzo Comi
Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria comunica il Calendario degli interventi di disinfestazione adulticida contro gli insetti alati.
Gli interventi saranno effettuati nelle seguenti date e quartieri, sempre a partire dalle ore 22:00.
Elenco quartieri e date di disinfestazione
- Centro Storico – 12 agosto 2025 – ore 22:00
- Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini – 13 agosto 2025 – ore 22:00
- Santa Caterina – San Brunello – Vito – 14 agosto 2025 – ore 22:00
- Trabocchetto – Condera – Spirito Santo – 15 agosto 2025 – ore 22:00
- Ferrovieri – Stadio – Gebbione – 17 agosto 2025 – ore 22:00
- Sbarre – 18 agosto 2025 – ore 22:00
- Gallina – 19 agosto 2025 – ore 22:00
- San Giorgio – Modena – San Sperato – 20 agosto 2025 – ore 22:00
- Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà – 21 agosto 2025 – ore 22:00
- Gallico – Sambatello – 22 agosto 2025 – ore 22:00
- Archi – 24 agosto 2025 – ore 22:00
- Orti – Podargoni – 25 agosto 2025 – ore 22:00
- Cannavò – Mosorrofa – Cataforio – 26 agosto 2025 – ore 22:00
- Ravagnese – 27 agosto 2025 – ore 22:00
- Pellaro – 28 agosto 2025 – ore 22:00
Avviso alla cittadinanza
Si invita la cittadinanza a prendere visione delle date e a tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento, evitando l’esposizione diretta ai prodotti impiegati.