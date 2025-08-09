City Now

Reggio, disinfestazione zanzare e insetti alati: il calendario e i quartieri interessati

Il calendario della disinfestazione adulticida a Reggio Calabria – Agosto 2025. Date, quartieri e orari degli interventi

09 Agosto 2025 - 08:12 | di Vincenzo Comi

Disinfestazione Reggio Calabria

Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria comunica il Calendario degli interventi di disinfestazione adulticida contro gli insetti alati.
Gli interventi saranno effettuati nelle seguenti date e quartieri, sempre a partire dalle ore 22:00.

Elenco quartieri e date di disinfestazione

  • Centro Storico – 12 agosto 2025 – ore 22:00
  • Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini – 13 agosto 2025 – ore 22:00
  • Santa Caterina – San Brunello – Vito – 14 agosto 2025 – ore 22:00
  • Trabocchetto – Condera – Spirito Santo – 15 agosto 2025 – ore 22:00
  • Ferrovieri – Stadio – Gebbione – 17 agosto 2025 – ore 22:00
  • Sbarre – 18 agosto 2025 – ore 22:00
  • Gallina – 19 agosto 2025 – ore 22:00
  • San Giorgio – Modena – San Sperato – 20 agosto 2025 – ore 22:00
  • Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà – 21 agosto 2025 – ore 22:00
  • Gallico – Sambatello – 22 agosto 2025 – ore 22:00
  • Archi – 24 agosto 2025 – ore 22:00
  • Orti – Podargoni – 25 agosto 2025 – ore 22:00
  • Cannavò – Mosorrofa – Cataforio – 26 agosto 2025 – ore 22:00
  • Ravagnese – 27 agosto 2025 – ore 22:00
  • Pellaro – 28 agosto 2025 – ore 22:00
Disinfestazione

Avviso alla cittadinanza

Si invita la cittadinanza a prendere visione delle date e a tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento, evitando l’esposizione diretta ai prodotti impiegati.

