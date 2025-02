Capitale della cultura, Lamberti: ‘Reggio lo merita più di tutte’

Il possibile riconoscimento di “Capitale della cultura 2027” ha mosso gli animi di istituzioni, associazioni, cittadini e professionisti. CityNow ha dunque raccolto il parere di autorevoli esperti, come quello del rettore Zimbalatti e del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo:

“Come finirà non lo so. Mi auguro, però, che chi verrà dopo questa amministrazione farà in modo di essere all’altezza delle capitali che l’hanno preceduta. In passato – ha ricordato l’editore – anche io partecipai ad una cosa simile. L’allora Prefetto Piscitelli si era messo in mente di partecipare a questo bando quando Matera vinse come capitale europea.