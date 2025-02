Capitale della Cultura 2027, verso l’audizione. Zimbalatti: ‘Sfida straordinaria, Reggio se lo merita’

Reggio incrocia le dita e si prepara all’appuntamento di domattina nella Capitale. Falcomatà è pronto a presentare il dossier messo a punto in vista dell’audizione per sostenere la candidatura di Reggio a ‘Capitale della Cultura 2027’.

“C’è molto entusiasmo e molta emozione, e anche un po’ di adrenalina perché vogliamo giocarcela bene e fino in fondo, consapevoli della bontà del nostro progetto, ma anche del fatto che le altre città hanno lavorato sicuramente bene come noi”.

Queste le parole del primo cittadino sull’imminente sull’imminente audizione a Roma per la candidatura di Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027.

Tra le figure istituzionali che ruotano attorno al mondo culturale e accademico della nostra città, al vertice dell’ateneo reggino, il Rettore della Mediterranea prof. Giuseppe Zimbalatti si mostra particolarmente orgoglioso e fiducioso per l’appuntamento di domani in cui verrà esaltata Reggio Calabria in tutti i suoi aspetti.

“E’ una sfida di straordinaria importanza per la nostra città che ci consente di alzare l’asticella della qualità attraverso la conoscenza. Dobbiamo essere grati come cittadini all’amministrazione comunale che sta lavorando tanto e siamo molto molto fiduciosi per l’esito finale. Essere entrati già nelle prime dieci rappresenta un buon risultato. Reggio Calabria se lo merita per la sua bellezza e per i suoi valori. E con questo riconoscimento potremmo smarcarci anche da stantii luoghi comuni che accomunano molte città meridionali come simbolo di valori negativi”.

Anche l’Università Mediterranea è al fianco dell’importante iniziativa partecipando attivamente nella fase istruttoria e preparatoria.