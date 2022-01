Canile di Mortara, Malaspina: "Situazione raccapricciante, amministrazione si rimbocchi le maniche"

"Una serie infinita di promesse non mantenute e l'evidente incapacità di risolvere le numerose criticità di una cittadinanza ormai stremata, sono, senza dubbio alcuno, le cause che hanno portato ad alimentare nei reggini il sentimento di dilagante sfiducia nella politica in generale ed in modo particolare negli "amministratori" del primo, secondo e terzo tempo. Una delle tante promesse non mantenute riguarda il canile comunale di Mortara".

Nicola Malaspina, ex consigliere comunale, si sofferma sulla triste situazione che avvolge il canile di Mortara invitando l'amministrazione comunale ad attivarsi per risolvere le criticità presenti.