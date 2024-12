Campus Universitario, studenti Mediterranea: “Un faro per Reggio”

“In qualità di rappresentanti degli studenti, riteniamo che questa sia una vittoria non solo per la Mediterranea, ma per tutta la città: siamo certi che il campus darà nuova linfa alla nostra università"

“Accogliamo con grande entusiasmo l’annuncio dell’On. Francesco Cannizzaro riguardo la realizzazione di un Campus Universitario nel cuore della nostra città.



A partire dalla denominazione scelta per il Campus Universitario “del Mediterraneo”, proprio a voler evidenziare il legame con il territorio e con la cultura mediterranea che da sempre caratterizza la nostra università, è indubbio che il progetto rappresenti un’opportunità unica per valorizzare Reggio Calabria come polo universitario di eccellenza, attraendo studenti da tutta Italia e dall’estero e contribuendo così alla crescita e alla proiezione internazionale della nostra città e della nostra regione”.

"In qualità di rappresentanti degli studenti, riteniamo che questa sia una vittoria non solo per la Mediterranea, ma per tutta la città: siamo certi che il campus darà nuova linfa alla nostra università, ma che lo stesso avrà anche un impatto duraturo su tutta la comunità, creando opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per Reggio".

Un’opportunità per fermare l’emigrazione giovanile

“Il Campus Universitario del Mediterraneo rappresenterà anche un simbolo di speranza di una terra che da sempre ha visto emigrare i propri giovani, alla ricerca di migliori prospettive professionali: grazie a questo campus, che finalmente metterà al centro le necessità degli studenti, dimostreremo che, anche in Calabria, anche nella nostra città, è possibile costruire un futuro di eccellenza e sviluppo.

Oggi più che mai siamo orgogliosi di far parte di una comunità universitaria che guarda al futuro con fiducia”.

I rappresentanti degli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Francesco Malara

Antonio Anile

Monica Mafrica