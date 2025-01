Emendamenti Cannizzaro e obiettivi del 2025, conferenza di Forza Italia a Reggio

"Sarà l’occasione per poter affrontare tanti altri argomenti”, le parole del deputato reggino

“Una conferenza durante cui tracciare un bilancio dei risultati ottenuti nell’anno appena trascorso e per illustrare i programmi e le prospettive dell’imminente futuro. Sarà l’occasione per entrare nei dettagli degli importanti emendamenti alla Legge di Bilancio 2025 che portano la mia firma, ma al contempo per poter affrontare tanti altri argomenti.”

A spiegarlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia e Vice Capogruppo del partito alla Camera dei Deputati, nel comunicare che dopodomani, sabato 18 gennaio, alle ore 11:30, terrà una conferenza stampa presso la sede del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria.

Appuntamento aperto al pubblico