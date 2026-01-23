Vertenza Customer Care Enel, Cantarella: ‘Il lavoro non si smantella. Passo importante in Commissione’

Si è svolto oggi l’incontro presso la Commissione Consiliare n.7 – Lavoro del Comune di Reggio Calabria, alla presenza del Presidente Marcantonino Malara, di tutti i consiglieri componenti della Commissione, dei rappresentanti sindacali di SLC Cgil, FISTEL Cisl e di Giuseppe Cantarella, Coordinatore Provinciale UILCOM di Reggio Calabria, che ha presenziato ai lavori portando all’attenzione dell’organismo consiliare le criticità occupazionali legate agli appalti Enel nel settore customer care, back office e quality.

Risoluzione in Commissione e percorso istituzionale

Nel corso della seduta è stata presentata una risoluzione proposta da un gruppo consiliare, contenente un quadro di indirizzo politico sulle problematiche in atto e sulle azioni da intraprendere a tutela dell’occupazione. Il documento è stato acquisito dalla Commissione e sarà oggetto di approfondimento nella prossima settimana da parte di tutti i consiglieri, con l’obiettivo di elaborare un testo unitario e condiviso da portare in Consiglio Comunale e successivamente trasmettere alla Regione Calabria e al Consiglio Regionale della Calabria.

Durante il confronto, Giuseppe Cantarella (UILCOM) ha ribadito la necessità di:

• tutelare l’applicazione integrale della CLAUSOLA SOCIALE

• garantire il mantenimento della TERRITORIALITÀ delle sedi di lavoro

• contrastare ogni ipotesi di trasferimenti forzati fuori regione

• governare i processi di DIGITALIZZAZIONE senza scaricare i costi occupazionali sui lavoratori

• difendere i LIVELLI OCCUPAZIONALI presenti sul territorio reggino

La Commissione Lavoro, al termine dei lavori, ha espresso ampia convergenza politica sulla necessità di portare avanti le istanze emerse, impegnandosi a farsi portavoce delle stesse sia in Consiglio Comunale sia presso la Regione Calabria, con l’obiettivo di costruire un percorso istituzionale coordinato a tutela del lavoro e dello sviluppo territoriale. È stato inoltre stabilito di aggiornare i lavori della Commissione già dalla prossima settimana, per procedere allo studio approfondito della risoluzione, alla definizione del documento unitario e alla calendarizzazione dei successivi passaggi istituzionali.

Leggi anche

Cantarella: “Segnale importante dalla Commissione lavoro”