Vertenza Customer Care Enel, Cantarella: ‘Il lavoro non si smantella. Passo importante in Commissione’
"UILCOM continuerà a vigilare e a sostenere questo percorso fino al Consiglio Comunale e al Consiglio Regionale" le parole del coordinatore provinciale
23 Gennaio 2026 - 15:07 | Comunicato Stampa
Si è svolto oggi l’incontro presso la Commissione Consiliare n.7 – Lavoro del Comune di Reggio Calabria, alla presenza del Presidente Marcantonino Malara, di tutti i consiglieri componenti della Commissione, dei rappresentanti sindacali di SLC Cgil, FISTEL Cisl e di Giuseppe Cantarella, Coordinatore Provinciale UILCOM di Reggio Calabria, che ha presenziato ai lavori portando all’attenzione dell’organismo consiliare le criticità occupazionali legate agli appalti Enel nel settore customer care, back office e quality.
Risoluzione in Commissione e percorso istituzionale
Nel corso della seduta è stata presentata una risoluzione proposta da un gruppo consiliare, contenente un quadro di indirizzo politico sulle problematiche in atto e sulle azioni da intraprendere a tutela dell’occupazione. Il documento è stato acquisito dalla Commissione e sarà oggetto di approfondimento nella prossima settimana da parte di tutti i consiglieri, con l’obiettivo di elaborare un testo unitario e condiviso da portare in Consiglio Comunale e successivamente trasmettere alla Regione Calabria e al Consiglio Regionale della Calabria.
Durante il confronto, Giuseppe Cantarella (UILCOM) ha ribadito la necessità di:
• tutelare l’applicazione integrale della CLAUSOLA SOCIALE
• garantire il mantenimento della TERRITORIALITÀ delle sedi di lavoro
• contrastare ogni ipotesi di trasferimenti forzati fuori regione
• governare i processi di DIGITALIZZAZIONE senza scaricare i costi occupazionali sui lavoratori
• difendere i LIVELLI OCCUPAZIONALI presenti sul territorio reggino
La Commissione Lavoro, al termine dei lavori, ha espresso ampia convergenza politica sulla necessità di portare avanti le istanze emerse, impegnandosi a farsi portavoce delle stesse sia in Consiglio Comunale sia presso la Regione Calabria, con l’obiettivo di costruire un percorso istituzionale coordinato a tutela del lavoro e dello sviluppo territoriale. È stato inoltre stabilito di aggiornare i lavori della Commissione già dalla prossima settimana, per procedere allo studio approfondito della risoluzione, alla definizione del documento unitario e alla calendarizzazione dei successivi passaggi istituzionali.
Cantarella: “Segnale importante dalla Commissione lavoro”
“Oggi abbiamo portato dentro le istituzioni una vertenza che riguarda centinaia di famiglie del nostro territorio – ha detto Giuseppe Cantarella – Coordinatore Provinciale UILCOM Reggio Calabria. Non possiamo accettare che un’azienda a partecipazione pubblica scarichi i costi della digitalizzazione e delle riorganizzazioni sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori. Serve un cambio di rotta: difesa della clausola sociale, tutela della territorialità e investimenti sulla riqualificazione professionale. La disponibilità mostrata dalla Commissione Lavoro è un segnale importante. UILCOM continuerà a vigilare e a sostenere questo percorso fino al Consiglio Comunale e al Consiglio Regionale, perché il lavoro a Reggio Calabria non si smantella, si difende”.