Reggio, cantiere 'infinito' in Via Diana: disagi per cittadini e Asp

Reggio Calabria e i cantieri fermi o quasi, ormai è un’abitudine. Diverse le opere bloccate in città, o con lavori che procedono a singhiozzo causando disagi per reggini ed imprese. Uno degli esempi più lampanti è il cantiere di Via Diana, strada centralissima che dal Corso Garibaldi accompagna verso Villa Zerbi.

Il cartello è eloquente: il 2 dicembre l’inizio dei lavori…lasciato in bianco invece lo spazio riservato alla data per la conclusione. A più di 4 mesi dall’avvio del cantiere, pochi i passi fatti in avanti con i lavori che “procedono” in modo lento e disordinato. Un disagio non solo per i cittadini e i residenti di Via Diana, ma anche per l’Asp e un’attività commerciale (precisamente un ristorante bistrot) che si trovano proprio in quella strada.

A pochi metri, ennesimo contrasto di una Reggio tanto bella quanto ricca di problematiche, lo splendido edificio di Villa Zerbi, ‘sporcato’ da un cantiere che non sembra conoscere i titoli di coda…