Reggio Calabria capitale dell’alta moda, al via la 2ª ed. dell’International Fashion Week, ecco il programma

Sfilate, shooting, premi ed eventi. Un’intensa full immersion nel mondo della moda avvolgerà Reggio Calabria di un’atmosfera internazionale per quattro giorni consecutivi, durante la seconda edizione dell’International Fashion Week. Presentato in conferenza stampa il calendario di eventi, che dal 6 al 9 maggio animeranno il Salone del teatro “Francesco Cilea”, con ospiti internazionali, operatori del fashion system, artisti, stilisti internazionali e del made in Italy.

Un appuntamento dall’alto profilo qualitativo organizzato dalla Camera nazionale giovani fashion designer in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive e politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria.

“Il nostro intento è quello di creare eventi che diano grande risonanza al nostro territorio – ha affermato Alessandra Giulivo, presidente della Camera nazionale giovani fashion designer – promuovendo i giovani talenti ma al contempo dando risalto alle grandi griffes. L’incontro tra storiche maisons della moda e nuove realtà creative rappresenta un incentivo per chi vuole rimanere e lavorare al Sud ed un’ottima occasione per richiamare in riva allo Stretto gente da tutte le parti del mondo”.

Aperta il 6 maggio dagli shooting fotografici di Martin Alvarez, stilista internazionale punta di diamante dei défilé di Gianni Sapone, artista del made in Italy, la kermesse avrà il suo fulcro nelle sfilate del 7 e 8 maggio, dove saranno valorizzate tradizione e sartorialità, con un’attenzione focalizzata sulle nuove generazioni. Quattro le grandi categorie che raggruppano gli stilisti: Eccellenze Internazionali e del Made in Italy, Fashion Designer, New Generation ed Accademie. Rappresenteranno le loro creazioni in passerella, tra gli altri, Lilli Spina, Giuseppe Fata, Dimitar Dradi, Zahira Quevedo, Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua, Gerardo Sacco, Micifur, Giosì Barbaro.

Le serate saranno impreziosite dal conferimento del premio “Golden Muse Award” assegnato ai personaggi, che a livello nazionale ed internazionale si sono distinti particolarmente per le attività legate al mondo della moda, dell’arte e della cultura. Nel corso della cerimonia saranno premiati, tra gli altri, Cangiari, primo brand della moda eco-etica di fascia alta in Italia, ma anche Gianni Sapone, definito il ‘golden boy’ della new wave della moda e il fotografo di moda internazionale Vincenzo Grillo, la buyer ed event manager Linda Vercillo e la fashion manager Gabriella Chiarappa.

Organizzato da Vincenzo Evoli, Laura Pizzimenti e Domenico Romeo, il Party International Fashion Week concluderà la serata del 7 maggio.

Al tavolo, moderato dal social media marketing Giuseppe Bono, con Alessandra Giulivo anche Dario Caminiti, direttore generale della Camera dei giovani designer, il vicesindaco di Reggio Calabria, Armando Neri e la dirigente del settore Politiche giovanili e del lavoro, Carmela Stracuzza.

“E’ davvero con grande orgoglio che l’amministrazione comunale partecipa a questo evento di grande livello che valorizza la nostra città dal punto di vista turistico e culturale”, ha commentato il vicesindaco, Armando Neri.

“E’ importante che le istituzioni stiano a fianco ai giovani – ha fatto sapere l’assessore alle Politiche giovanili e del lavoro, Saverio Anghelone affiancato dalla dirigente Carmela Stracuzza – e soprattutto che riescano a supportare la grande creatività che viene espressa dalle nuove generazioni, perché dalla creatività nasce il lavoro. Bisogna fare rete attorno a queste realtà, per far sì che i progetti proseguano e si sviluppino. Lo scopo delle politiche giovanili è proprio quello di essere tutor, accompagnare i giovani mettendo loro a disposizione le nostre competenze”.

Di seguito il programma dell’evento:

CALENDARIO UFFICIALE

INTERNATIONAL FASHION WEEK

#NEWGENERATION #EXCELLENCEMADEINITALY

SABATO 06 MAGGIO 2017

FASHION SHOOTING

Ore 11:00 MARTIN ALVAREZ International Fashion Designer

“UNA CITTA’ PER ALVAREZ” by Antonio Taccone phothographer, in collaborazione con l’ Hair Stylist Gianni Sesto Senso e la make-up artist Erika Forgione

FASHION SHOOTING

Ore 16:00 GIANNI SAPONE Excellence Made in Italy

“UNA CITTA’ PER GIANNI SAPONE” by Alfredo Muscatello phothographer, in collaborazione con l’ Hair Stylist Gianni Sesto Senso e la make-up artist Erika Forgione

DOMENICA 07 MAGGIO 2017

SALONE FOYER -Teatro Cilea

Ore 17:30 RED CARPERT – “LE CHARME DEL GOLDEN MUSE AWARD”

Interviste e photo per la stampa

INVIATO PER LA CNGFD FABIO MASCARO

SALONE FOYER Teatro “Francesco Cilea”

Ore 19:00 SFILATE DI ALTA MODA E CONSEGNA DEL PREMIO “GOLDEN MUSE AWARD”

PRESENTA: ALESSANDRA GIULIVO PRESIDENTE CNGFD

SFILATE:

INTERNATIONAL FASHION DESIGNER: LILLI SPINA E GIUSEPPE FATA

EXCELLENCE MADE IN ITALY: MICIFUR- NOEMI AZZURRA NETO DELL’ACQUA – GIOSI’ BARBARO – FRAME LA PLUME

GIOVANI FASHION DESIGNER “NEW GENERATION”: DIMITAR DRADI E ZAHIRA QUEVEDO

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO SEZ. PROGETTAZIONE MODA

EMANUELE GRECO, EMANUELE D’ALESSANDRO

MAKE-UP TEAM: AEGYPTIA MILANO MAKE-UP – ACCADEMIA AME AURA MEDITERRANEA

HAIR STYLE TEAM: SESTO SENSO I PARRUCCHIERI

CATWALK PHOTHOGRAPHER ANTONIO TACCONE

BACKSTAGE a cura di CALABRIAPOST

RIPRESE/ MONTAGGIO RED CARPET E SFILATE PAOLO DITTO DI LABECOM

Su invito

– Reggio Calabria

Ore 21:00 – Party International Fashion Week organizzato da Vincenzo Evoli, Laura Pizzimenti e Domenico Romeo.

LUNEDI 08 MAGGIO 2017

SALONE FOYER – Teatro F.Cilea

Ore 15:30 – “MASCARO PRIVATE COLLECTION” – SHOOTING FASHION INFLUENCE By Fabio Mascaro. Hair Stylist Le Figarò

SALONE FOYER -Teatro Cilea

Ore 17:30 RED CARPERT “LE CHARME DEL GOLDEN MUSE AWARD”

Interviste e photo per la stampa

INVIATO PER LA CNGFD FABIO MASCARO

SALONE FOYER– Teatro F.Cilea

Ore 19:00 SFILATE DI ALTA MODA E CONSEGNA DEL PREMIO “GOLDEN MUSE AWARD”

PRESENTA: ALESSANDRA GIULIVO PRESIDENTE CNGFD

SFILATE:

INTERNATIONAL FASHION DESIGNER:MARTIN ALVAREZ

EXCELLENCE MADE IN ITALY: MAESTRO GERARDO SACCO

FASHION DESIGNER : FRANCESCO LORENTI, ENRICA VADALA’, ARIANNA LATERZA

GIOVANI FASHION DESIGNER “NEW GENERATION”

DANIELA LATELLA, VALENTINA POLTRONIERI, VINCENZO MELI, SARA GALTIERI, PIERA CATENA, GIUSEPPINA DI BARTOLO, CRISTINA ROMEO.

ACCADEMIA NEW STYLE COSENZA

VALENTINA ROMEO, FRANCESCA MACCARONE, ILARIA LIA

MAKE-UP TEAM: AEGYPTIA MILANO MAKE-UP – ACCADEMIA AME AURA MEDITERRANEA

HAIR STYLE TEAM: SALVATORE CLEMENSI

CATWALK PHOTHOGRAPHER ANTONIO TACCONE

BACKSTAGE a cura di CALABRIAPOST

RIPRESE/ MONTAGGIO RED CARPET E SFILATE PAOLO DITTO DI LABECOM

Su invito

SALONE FOYER– Teatro F.Cilea

Ore 21:00 PRIVATE AFTER SHOW BY KAIROS

MARTEDI’ 09 MAGGIO 2017

Su invito IL CERCHIO DELL’IMMAGINE – REGGIO CALABRIA

Ore 11.00 – La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, in visita presso la

scuola di fotografia “IL CERCHIO DELL’IMMAGINE”, conferirà ad Alfredo Muscatello l’Alto riconoscimento di “SCUOLA D’ECCELLENZA” della CNGFD.

Consegna

“GOLDEN MUSE AWARD”

Assegnato a personaggi che per alti meriti si sono distinti nel mondo della Moda, dell’Arte e della Cultura.

PREMIATI:

07 MAGGIO

– VINCENZO GRILLO INTERNATIONAL FASHION PHOTOGRAPHER

– GIANNI SAPONE ECCELLENZA MADE IN ITALY

– LINDA VERCILLO BUYER , EVENT AND COMMUNICATION MANAGEMENT

– FABIO ZUMPANO DIRETTORE ARTISTICO, REGISTA, DOCENTE DI MODA

08 MAGGIO

– CANGIARI ECCELLENZA MADE IN ITALY

– GABRIELLA CHIARAPPA FASHION MANAGER

– EMANUELE GIUNTA AMMINISTRATORE UNICO AEGYPTIA MILANO MAKE-UP

– MASSIMILIANO CAVALERI GIORNALISTA, DIRETTORE ARTISTICO, PRESENTATORE E SCRITTORE

Patrocini Morali: Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Federazione Moda Italia, Confcommercio Reggio Calabria, Confindustria Reggio Calabria, Accademia di Belle Arti Palermo, Accademia New Style Cosenza.