Reggio – Car sharing, Perrelli: “Un passo importante verso lo sviluppo”

Con la presentazione del ‘Car sharing‘, Atam rivoluziona il trasporto in città. Durante la conferenza stampa di presentazione l’amministratore unicodell’azienda di trasporti del Comune di Reggio Calabria, ha illustrato alla stampa il nuovo servizio di mobilità.

“Stiamo facendo un passo importante rispetto ai servizi fino ad ora implementati da Atam – spiega Perrelli. I servizi precedenti erano ormai ben storicizzati, penso agli scuolabus, al parcheggio, al TPL. Il car sharing invece è un settore innovativo. Anche se in altre città esiste ormai da anni, a Reggio Calabria è una vera e propria novità”.

Francesco Perrelli prosegue:

“C’era stato un tentativo negli anni precedenti, da parte della città, di avviare il servizio. Spero che Atam sia il soggetto giusto per superare gli ostacoli precedentemente incontrati”.

Il car sharing conta un totale 21 autovetture a basso impatto ambientale, tra cui 3 elettriche.

“Il servizio funziona con un sistema nuovo, tramite app che consente di sbloccare e avviare le auto previa prenotazione del mezzo. Le stazioni saranno predisposte in città in punti strategici”.

L’Ing. Viviana Fedele, Responsabile Unità Risk Management di Atam, ha spiegato che alcune macchine del car sharing sono già state posizionate in città, per esempio: alla stazione Centrale, stazione Lido, porto, Ospedale Riuniti.

“Grazie ad un ottimo lavoro di squadra siamo riusciti a riattivare il car sharing a Reggio Calabria. Niente costi di investimento per l’acquisto, costi di carburante, manutenzione, pulizia. Il servizio ha tutte le carte in regola per migliorare la mobilità, ma deve essere capito e rispettato.

L’app che abbiamo progettato è molto semplice e intuitiva, per registrarsi basta inserire la patente ed un metodo di pagamento e prenotare l’auto 15 minuti prima di arrivare alla stazione o nel momento stesso in cui si vuole utilizzare”.