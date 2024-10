Reggio – Car sharing, Falcomatà: “Migliorerà la mobilità cittadina”

A margine della conferenza di presentazione del servizio di ‘Car sharing‘ promosso da Atam, il sindaco Falcomatà racconta l’importanza di questo traguardo, le novità per i cittadini e le possibili nuove posizioni occupazionali.

Un servizio rimasto a lungo latente, ma che oggi, mercoledì 30 ottobre, rinasce.

Secondo Falcomatà:

“Un’occasione in più per i cittadini, i pendolari, tutti coloro che si muovono in città anche per spostamenti occasionali, spese shopping o altre motivazioni, di poter finalmente usufruire di un nuovo strumento. Come? Attraverso una semplice app per smartphone”.