Reggio, i Carabinieri a cavallo sfilano sul lungomare Falcomatà – FOTO

Un evento insolito per i reggini che sono soliti vedere le forze dell'arma in macchina o in moto. Ecco le foto dei Carabinieri a cavallo

Un comune pomeriggio di settembre, i cittadini che escono per una passeggiata per lungomare forse non sono tanti come nei mesi di luglio e agosto, ma i fortunati che hanno deciso di uscire hanno avuto l’occasione di assistere ad uno strano evento.

Questo pomeriggio, lunedì 9 settembre, sul lungomare Falcomatà sono stati visti sfilare i carabinieri a cavallo. Un evento insolito per i reggini che sono soliti vedere le forze dell’arma in macchina o in moto. Se a questa novità ci si aggiunge un tramonto settembrino si ottengono tutti gli ingredienti per uno spettacolo mozzafiato.

Quello dei carabinieri a cavallo è un reggimento storico che, ancora oggi, continua la gloriosa tradizione della Cavalleria italiana.