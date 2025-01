Comune di Reggio, pubblicati gli atti d’indirizzo per il Carnevale 2025

Diversi gli spettacoli previsti. Per la realizzazione degli eventi, è stato stanziato un budget di 100.000 euro

Dopo le riunioni propedeutiche delle scorse settimane, è stata pubblicata la delibera ufficiale con cui la Giunta Comunale di Reggio Calabria avvia i preparativi per il Carnevale 2025, che si svolgerà dal 27 febbraio al 4 marzo. La delibera definisce gli atti di indirizzo per la realizzazione delle iniziative, con l’obiettivo di arricchire il panorama culturale cittadino e coinvolgere attivamente tutta la comunità.

Obiettivi dell’animazione territoriale

Gli obiettivi principali, discussi negli incontri preliminari con il sindaco Giuseppe Falcomatà, mirano a:

Valorizzare il patrimonio storico e culturale della città , celebrando la tradizione del Carnevale.

Mantenere vive le tradizioni culturali che ne costituiscono il fondamento.

Garantire integrazione sociale e partecipazione comunitaria , coinvolgendo scuole, associazioni culturali, cittadini e turisti.

Rafforzare il senso di appartenenza tra le diverse realtà sociali.

Pubblicazione dell’avviso pubblico

L’indirizzo politico sarà tradotto in un avviso pubblico che l’ufficio “Sviluppo economico cultura turismo” pubblicherà entro questa settimana. Questo documento raccoglierà le manifestazioni d’interesse da parte di soggetti interessati a presentare proposte. Dopo una valutazione da parte dell’Ufficio, si stabilirà il palinsesto ufficiale.

Programma preliminare del Carnevale 2025

Giovedì 27 febbraio Pomeriggio: Spettacoli di intrattenimento su Corso Garibaldi (da Piazza De Nava a Piazza Duomo) per adulti e bambini, con spettacoli di magia e umorismo.

Spettacoli di intrattenimento su Corso Garibaldi (da Piazza De Nava a Piazza Duomo) per adulti e bambini, con spettacoli di magia e umorismo. Sera: Uno spettacolo a tema in Piazza De Nava, arricchito da effetti speciali. Sabato 29 febbraio Sera: Dj set, balli in maschera e ulteriori effetti speciali. Domenica 30 febbraio Mattina: Evento speciale per bambini in Piazza Duomo, con spettacoli e la conclusione della tradizionale sfilata in maschera delle scuole.

Decorazioni artistiche e budget

Durante tutto il periodo, la città sarà adornata con decorazioni artistiche, incluse proiezioni su edifici storici, creando atmosfere magiche per cittadini e turisti. Per la realizzazione degli eventi, è stato stanziato un budget di 100.000 euro, finanziato dal Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027.

Dichiarazioni istituzionali

Il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore Carmelo Romeo hanno sottolineato: «Le iniziative proseguiranno nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e attivare le microeconomie locali. Il Carnevale rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo socioeconomico e contribuisce alla costruzione di una brand identity di Reggio Calabria, capace di attrarre investimenti e visibilità a lungo termine».