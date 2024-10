Reggio, Castore cerca una nuova figura professionale. Ecco come candidarsi

“Castore” pubblica avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di gestore dei trasporti.

Selezione pubblica per soli titoli

La società in house del Comune di Reggio Calabria “Castore” ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica per soli titoli, per l’affidamento dell’incarico professionale di gestore dei trasporti (ai sensi dell’art. 4 comma 2 CE 1071/2009).

La Castore SPL Srl, al fine di ottenere autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada, (per come definita all’art. 2 comma 1) del Reg. CE n. 1071/2009, in esecuzione della deliberazione CdA del 02/02/2021), indice la selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico professionale, a tempo determinato, di gestore dei trasporti.

Il rapporto professionale ha per oggetto la consulenza e la direzione in materia di attività Gestione dei trasporti, così come configurata dal Regolamento CE n. 1071/2009, per il controllo e la verifica dell’attività connessa al trasporto su strada di merci con particolare riferimento a:

gestione della manutenzione dei veicoli;

verifica dei contratti e dei documenti di trasporti

contabilità di base

distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli;

verifica delle procedure di sicurezza.

L’incarico dovrà svolgersi normalmente presso la sede della società; occasionalmente potrà rendersi necessario lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico anche presso altri sedi.

Il compenso per le prestazioni oggetto dell’incarico è pari ad euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) annui, oltre oneri di legge. Il compenso venà corrisposto in quattro rate trimestrali di pari importo. Il rapporto avrà durata di 12 (dodici) mesi prorogabile per alari 12 (dodici) salvo quanto previsto dal contratto.

Il bando completo è consultabile sul sito “Castore”.

Bando Castore

Contratto Castore