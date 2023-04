Reggio, il consigliere Castorina: 'Manutenzione fiumare è finalmente realtà'

“Proseguono senza sosta gli interventi di manutenzione sui torrenti cittadini con un operazione attesa da anni e finanziata da un avanzo vincolato piuttosto datato e a lungo rimasto bloccato.

Oggi vengono realizzati i primi interventi grazie ad un accordo quadro abbastanza aperto che premia il lavoro dell’amministrazione comunale e dell’assessorato ai lavori pubblici molto attento sul tema della sicurezza ambientale e che ha come obiettivo quello di ripristinare l’officiosità idraulica dei torrenti”, queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina – Consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio.

“Dopo aver risanato il Calopinace e Menga prosegue Castorina oggi siamo stati presenti nella periferia Sud di Reggio con un intervento risolutivo nel tratto del torrente di Sant’Agata sostanzialmente ostruito in ogni dove.

Si proseguirà continua Castorina con gli interventi presso il torrente Malavenda a Pentimele ed ulteriori interventi minori a dimostrazione di una sensibilità verso le tematiche ambientali e di sicurezza già nitide del programma di Giuseppe Falcomatà e che oggi vedono importanti risultati che non possono essere tralasciati.

Il nostro impegno per una città normale conclude Castorina non tralascerà la necessità di stimolare l’amministrazione comunale anche sul tema della pulizia di interee aree cittadine in cui la raccolta va ancora a rilento e garantire il mantenimento di servizi essenziali efficienti ed al passo con le necessità di un territorio che non aspetta altro di avere riscontri concreti sulla esigenze primarie”, conclude Castorina.