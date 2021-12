Reggio, cena di beneficenza per l'Afghanistan. Presente la Principessa Soraya Malek

La principessa Soraya sarà a Reggio di Calabria per far conoscere il dramma di milioni di persone

Si svolgerà Sabato 18 Dicembre 2021 a Reggio Calabria, presso l’A Gourmet l’Accademia, la cena di beneficenza a favore dell’Afghanistan. A presiedere la serata, nel roof garden del prestigioso locale di Filippo Cogliandro, sarà la Principessa Soraya Malek d’Afghanistan, da sempre impegnata nella promozione dei diritti del popolo afghano, attualmente stremato da una crisi umanitaria gravissima che sta imperversando nel paese, da quando il Governo di Kabul è caduto in mano ai Taleban.

La principessa Soraya, nipote dei sovrani modernizzatori dell'Afghanistan, sarà a Reggio di Calabria per far conoscere il dramma di milioni di persone, alle prese con la fame e i timori di un regime autoritario; ma anche per raccontare la straordinaria bellezza di uno stato, ricco di un patrimonio culturale unico al mondo, frutto dell’incontro tra Oriente ed Occidente.

La serata reggina, che avrà inizio alle ore 19.00, sarà un’occasione per conoscere il paese centro asiatico anche attraverso il cibo afghano, rivisitato dallo stesso chef Filippo Cogliandro, promotore dell’enogastronomia calabrese, dell’arte contemporanea e della cultura della solidarietà.

Durante l’evento ci sarà un collegamento in streaming con Kabul, con l’unica attivista afghana rimasta nel paese, Mahbuba Seraj, discendente dei sovrani che nel corso del Novecento hanno promulgato la prima Costituzione dell’Afghanistan, abolendo la pena di morte, favorendo l’emancipazione della donna e l'uguaglianza dei sessi. Mahbuba Seraj, volutamente rimasta a Kabul, dopo che gli occidentali hanno abbandonato l’Afghanistan, è ad oggi la sola figura a rappresentare, nel paese, sia le istanze delle donne sia a portare soccorso alla popolazione attraverso Afghan Women Skills Development Center.

La serata, organizzata dall’associazione Territorium, intente prestare un aiuto concreto all’Afghanistan, attraverso un canale diretto, responsabile e attivo, partendo dal cuore del Mediterraneo. Il costo della cena, di € 50,00 a persona, sarà interamente devoluto al centro di sviluppo professionale delle donne afghane “Afghan Women Skills Development Center”. Per info e prenotazione: 0965 312968 www.filippocogliandrochef.it www.laccademia.it