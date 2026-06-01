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Reggio, cena solidale per il progetto ‘ABA Summer 3.0’

Un appuntamento all’insegna della solidarietà è in programma martedì 9 giugno, a partire dalle ore 20.00, presso il “Pilone by Rare” di Reggio Calabria

01 Giugno 2026 - 12:01 | com

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Un appuntamento all’insegna della solidarietà è in programma martedì 9 giugno, a partire dalle ore 20.00, presso il “Pilone by Rare” di Reggio Calabria.

La serata è promossa dall’associazione ApplicABA in Crescita APS, realtà attiva nel campo dell’educazione e del supporto a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo.

L’obiettivo dell’iniziativa è la raccolta fondi a sostegno del progetto “ABA Summer 3.0”, finalizzato alla realizzazione di laboratori estivi in piccolo gruppo dedicati a bambini e adolescenti che necessitano di percorsi educativi personalizzati.

I laboratori, basati su programmazioni ABA (Applied Behavior Analysis), mirano a garantire esperienze educative qualificate, inclusive e accessibili.

Parte del ricavato della serata sarà destinato alla riduzione dei costi di partecipazione, così da consentire a un numero sempre maggiore di famiglie di beneficiare delle attività proposte.

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Nel corso della cena verrà presentato il progetto e i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere più da vicino l’impegno che l’associazione porta avanti quotidianamente sul territorio.

Il contributo per la partecipazione è di 30 euro, comprensivo di menù fisso. La serata è pensata per adulti e bambini, con momenti di intrattenimento dedicati a tutte le età.

Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando il numero 389 5925689.

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