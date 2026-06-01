Reggio, cena solidale per il progetto ‘ABA Summer 3.0’

Un appuntamento all’insegna della solidarietà è in programma martedì 9 giugno, a partire dalle ore 20.00, presso il “Pilone by Rare” di Reggio Calabria

Un appuntamento all’insegna della solidarietà è in programma martedì 9 giugno, a partire dalle ore 20.00, presso il “Pilone by Rare” di Reggio Calabria.



La serata è promossa dall’associazione ApplicABA in Crescita APS, realtà attiva nel campo dell’educazione e del supporto a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo.



L’obiettivo dell’iniziativa è la raccolta fondi a sostegno del progetto “ABA Summer 3.0”, finalizzato alla realizzazione di laboratori estivi in piccolo gruppo dedicati a bambini e adolescenti che necessitano di percorsi educativi personalizzati.



I laboratori, basati su programmazioni ABA (Applied Behavior Analysis), mirano a garantire esperienze educative qualificate, inclusive e accessibili.



Parte del ricavato della serata sarà destinato alla riduzione dei costi di partecipazione, così da consentire a un numero sempre maggiore di famiglie di beneficiare delle attività proposte.



Nel corso della cena verrà presentato il progetto e i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere più da vicino l’impegno che l’associazione porta avanti quotidianamente sul territorio.

Il contributo per la partecipazione è di 30 euro, comprensivo di menù fisso. La serata è pensata per adulti e bambini, con momenti di intrattenimento dedicati a tutte le età.



Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando il numero 389 5925689.