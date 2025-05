Reggio celebra il centenario dei planetari: serata ‘astronomica’ al Pythagoras

Il 2023 ha segnato una tappa fondamentale per il mondo dei planetari: il 19 settembre del 1923 fu infatti testato il primo planetario moderno, lo storico modello Zeiss Mark I, che aprì una nuova era nella divulgazione astronomica. A distanza di un secolo, la comunità internazionale celebra questo anniversario con una serie di iniziative che si protrarranno fino al maggio 2025.

Un secolo di planetari: dalla Germania al mondo

Lo Zeiss Mark I venne testato a Jena, in Germania, e mostrato per la prima volta il 21 ottobre 1923 al Deutsches Museum di Monaco di Baviera. Dopo una fase di perfezionamento, l’apparecchio fu installato in modo permanente presso lo stesso museo, dove il 7 maggio 1925 iniziarono le prime attività pubbliche sotto una cupola da 10 metri. Proprio questa data è oggi riconosciuta come il “compleanno dei planetari”, e dal 2024 è ufficialmente anche la nuova Giornata Internazionale dei Planetari.

Il Planetario Metropolitano Pythagoras celebra i 100 anni

Anche il Planetario Metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria prenderà parte alle celebrazioni del centenario. L’evento si terrà mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 21:00, con un programma ricco e coinvolgente, che unirà scienza, arte e musica.

Il programma della serata prevede:

Saluti istituzionali

Visita guidata sotto la cupola

Proiezione del film fulldome “100 anni di eternità” (35 minuti), a cura di Tobias Wiethoff e del planetario di Bochum , per conto della GdP (Associazione dei Planetari di Lingua Tedesca)

(35 minuti), a cura di e del , per conto della (Associazione dei Planetari di Lingua Tedesca) Osservazione del cielo con gli strumenti astronomici

con gli strumenti astronomici Intermezzi musicali eseguiti dal Trio Boccioni (Gabriele Aleo, Antonino Bova e Giuseppe Fratto)

Un’occasione imperdibile per celebrare cent’anni di meraviglia, guardando al passato e al futuro dell’astronomia divulgativa.