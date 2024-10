Reggio, chiusura delle attività estive 2024: il bilancio di ‘Attendiamoci’

Nel giorno del suo ventitreesimo compleanno ed alla fine di questo intenso trimestre estivo Attendiamoci traccia un bilancio delle attività, che hanno visto la partecipazione attiva di giovani di tutte le età, coinvolti in esperienze formative e momenti aggregativi. È il momento, dunque, di riflettere su una stagione che ha donato emozioni, nuove amicizie e crescita condivisa.

Il Villaggio dei Giovani

Il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata, ha rappresentato un punto di riferimento per sessanta ragazzi, dagli 11 ai 26 anni, che hanno potuto partecipare a laboratori creativi e sostenibili, momenti di riflessione e attività all’aperto. Con il supporto di 10 volontari, ogni incontro ha fornito ai partecipanti spunti per sviluppare nuove competenze e costruire relazioni solide, con particolare attenzione alla tutela ambientale ed alla consapevolezza civica.

Le esperienze residenziali hanno rappresentato un’opportunità cruciale per promuovere la crescita personale attraverso un programma articolato di formazione. Quindici ragazzi delle scuole medie, grazie al supporto dei volontari educatori,hanno esplorato temi legati alla sostenibilità e al rapporto con la natura, imparando a prendersi cura dell’ambiente e di sé stessi.

Trenta giovani delle scuole superiori hanno partecipato a tre mini weekend residenziali nelle strutture associative, all’insegna del servizio, dell’orientamento, della formazione e della condivisione. Per questo target di età è stata anche offerta la possibilità di un campo residenziale di 6 giorni alle Officine del Lavoro a Lazzaro, partecipato da 35 giovani, impegnati in attività di crescita personale attraverso laboratori e riflessioni.

Le attività al Parco Margariti

Oltre quaranta studenti universitari si sono ritrovati al costruendo Parco Margariti, a Bruzzano Zeffirio, partecipando ad una settimana di attività di manutenzione del parco e formazione, finalizzata a stimolare un cambiamento positivo. Le attività sono state strutturate per favorire la riflessione sul ruolo di ciascuno nella società e promuovere l’impegno attivo.

Il Parco Margariti ha ospitato anche un percorso dedicato agli adulti, che ha visto venticinque partecipanti impegnati in un programma di rilettura della propria vita. Il contesto di silenzio e condivisione, immerso nella natura, ha offerto un ambiente propizio alla riflessione e al recupero di una visione più profonda delle proprie esperienze.

Le altre attività dell’estate di Attendiamoci

L’estate di Attendiamoci ha incluso anche eventi di animazione territoriale, finalizzati a coinvolgere le comunità locali. Cinque serate presso il Residence Sant’Elia hanno visto una partecipazione attiva, con attività creative e sociali che hanno contribuito a rafforzare i legami tra i partecipanti e il territorio.

Una novità, tre le consuete proposte formative, è stata la giornata di trekking organizzata a Gambarie in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) ed il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, unendo il piacere del contatto con la natura ad un’esperienza relazionale e di gruppo. A Bruzzano Zeffirio, infine, l’evento organizzato in Piazza Leopoldo Franchetti con la collaborazione del Comune di Bruzzano ha rappresentato un ulteriore momento di aggregazione, con attività di animazione territoriale.

In mezzo a questa molteplicità di opportunità formative, non sono mancate iniziative e presenza in luoghi significativi come Radda in Chianti, dove Attendiamoci gestisce un bene confiscato alla criminalità organizzata, durante la tradizionale festa del perdono annuale.

Le attività estive di Attendiamoci, svolte grazie al prezioso supporto di tantissimi volontari giovani ed adulti e senza contributi economici, hanno coinvolto centinaia di partecipanti, offrendo opportunità di formazione, riflessione e crescita personale. Queste esperienze, ricche di coinvolgimento e significato, hanno permesso ai giovani di sviluppare una maggiore consapevolezza e di vivere momenti di alta qualità, lontani dall’ozio estivo sempre più insidioso e scontato, ampliando gli orizzonti del pensiero invitando a osservare il mondo con una nuova prospettiva, superando le consuetudini abituali.

Un’altra importante novità riguarda il progetto Casa Kerigma, che continua il suo percorso grazie a un importante sostegno. Il Patriarca di Gerusalemme ha infatti concesso in uso un appartamento, che sarà presto adibito a proseguire le attività del progetto. I lavori di ristrutturazione sono già iniziati, aprendo nuove possibilità di crescita e accoglienza.

I progetti di Attendiamoci

Attendiamoci continua a impegnarsi attivamente in diverse iniziative progettuali. Sono in corso due progetti in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Giovani, e due progetti con altrettanti Istituti Scolastici cittadini, volti a promuovere attività di mentoring e orientamento. Inoltre, è in corso un progetto in collaborazione con il Comune di Melito Porto Salvo, focalizzato sulla creazione di Centri di Facilitazione Digitale.

Infine, è appena iniziato un progetto di Servizio Civile Universale, che vede la partecipazione di 6 volontari. A questi giovani sarà offerta un’importante opportunità di crescita personale e di partecipazione attiva, con l’obiettivo di accompagnarli in un percorso formativo e di servizio arricchente.

E non è tutto! Dopo un’intensa fase di pianificazione, Attendiamoci è pronta a lanciare le nuove attività per l’anno 2024/2025, che verranno presto svelate alla cittadinanza.