Reggio, al teatro ‘F. Cilea’ il concerto di Natale ‘Cultura e legalità’

L'evento di questa sera sarà preceduto da una serie di appuntamenti nell'area tra il Comune e il teatro 'Cilea'

Si svolgerà oggi, a Reggio Calabria, la manifestazione “Cultura è Legalità”, ideata dal Questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa e dal Rettore dell’Università Mediterranea Prof. Giuseppe Zimbalatti.

In un’area individuata tra il Comune ed il Teatro Francesco Cilea prenderà vita, sin dalla mattina, il “villaggio della legalità” della Polizia di Stato, a cui sono stati invitati gli studenti di ogni ordine e grado della città e della provincia, impreziosito dalla presenza del Truck “Una vita da social”, allestito con un’aula didattica multimediale, dove il personale del Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica illustrerà ai ragazzi i rischi del web ed affronteranno temi come il cyberbullismo, le frodi informatiche, il furto dei dati e l’adescamento dei minori.

Nel villaggio saranno presenti stand, come ad esempio quello della Polizia Scientifica in cui i poliziotti faranno scoprire ai ragazzi, attraverso la postazione interattiva, il mondo delle analisi delle prove, come ad esempio le impronte digitali, dimostrando nella pratica come vengono individuate, raccolte e analizzate. Nell’area dedicata alla Polizia Stradale saranno esposte le apparecchiature in dotazione, compresi i nuovi dispositivi di rilevazione della velocità dei mezzi e l’alcol test per determinare la quantità del tasso alcolico etilico nel sangue. Ulteriore stand presente sarà quello dedicato al Reparto Volo, con strumentazioni primarie di volo e di navigazione.

Vicino agli stand sarà esposta la Lamborghini Urus della Polizia Stradale, utilizzata principalmente nei servizi di trasporto urgente di organi e per questo equipaggiata con un frigobox. L’auto, un SUV ad alte prestazioni con equipaggiamento di sicurezza completo, può raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h. Ai lati della Lamborghini i visitatori potranno ammirare due auto storiche della Polizia di Stato, una Alfa Romeo Giulietta 1600, fabbricata nel 1979 e un’Alfa Romeo Alfetta 1800 del 1973, entrambe alimentate a benzina.

Nella splendida Pinacoteca del Comune di Reggio Calabria sarà allestita un’esposizione di divise storiche della Polizia di Stato, che includono diversi stili che evidenziano la lunga e ricca storia del Corpo e una mostra di dipinti di Matteo Plini dal titolo “Esserci sempre” – Valori di un eterno presente.

L’artista, poliziotto di professione e pittore per vocazione che, attraverso l’arte, racconta l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella tutela della sicurezza, della legalità e della giustizia. Le opere spaziano dalla lotta alla criminalità alla protezione dei più deboli, fino alla valorizzazione della memoria storica e dell’identità nazionale.

Nella serata, nel Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, si esibirà in concerto, alla presenza del Sig. Capo della Polizia – Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, con la partecipazione del soprano Anna Kaziova e del tenore Cataldo Caputo, con il Coro Polifonico Università Mediterranea, diretto dal maestro Claudio Bagnato e il Coro Lirico “Francesco Cilea, diretto dal maestro Bruno Tirotta. L’evento sarà presentato dal conduttore e autore televisivo Salvo La Rosa.