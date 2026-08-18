Reggio, ‘Il sentiero incantato verso Natale’: l’Odeon lancia una mini stagione teatrale

Opera, musical, comicità e gospel: scopri il programma speciale di Natale al Cine Teatro Odeon

Quest’anno al Cine Teatro Odeon il Natale non si aspetta: si raggiunge seguendo un vero e proprio Sentiero Incantato! Da novembre a dicembre vi aspettano cinque tappe completamente diverse tra loro: opera, comicità, musical, danza, grandi classici natalizi e tutta l’energia del gospel!

Il Barbiere di Siviglia

Santo Palumbo – È tutta colpa di Cavour

– È tutta colpa di Cavour Il Fantasma dell’Opera

Buon Natale Signor Scrooge

Concerto di Natale Gospel

Cinque serate, cinque emozioni e cinque occasioni per vivere insieme la magia del teatro… il tutto con il mini abbonamento “Il Sentiero Incantato”.

Abbonamento unico a soli 80 €! La campagna abbonamenti partirà dal 1° settembre 2026.

E qui il consiglio è semplice: non aspettate che qualcun altro apra la porta prima di voi! Accaparratevi subito i posti migliori per tutti e cinque gli spettacoli!