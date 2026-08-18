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Reggio, ‘Il sentiero incantato verso Natale’: l’Odeon lancia una mini stagione teatrale

Opera, musical, comicità e gospel: scopri il programma speciale di Natale al Cine Teatro Odeon

18 Agosto 2026 - 08:00 | Comunicato stampa

natale cinquefrondi

Quest’anno al Cine Teatro Odeon il Natale non si aspetta: si raggiunge seguendo un vero e proprio Sentiero Incantato! Da novembre a dicembre vi aspettano cinque tappe completamente diverse tra loro: opera, comicità, musical, danza, grandi classici natalizi e tutta l’energia del gospel!

  • Il Barbiere di Siviglia
  • Santo PalumboÈ tutta colpa di Cavour
  • Il Fantasma dell’Opera
  • Buon Natale Signor Scrooge
  • Concerto di Natale Gospel
locandina il sentiero incantato verso il natale

Cinque serate, cinque emozioni e cinque occasioni per vivere insieme la magia del teatro… il tutto con il mini abbonamento “Il Sentiero Incantato”.

Abbonamento unico a soli 80 €! La campagna abbonamenti partirà dal 1° settembre 2026.

E qui il consiglio è semplice: non aspettate che qualcun altro apra la porta prima di voi! Accaparratevi subito i posti migliori per tutti e cinque gli spettacoli!

  • Cine Teatro Odeon – Reggio Calabria
  • Informazioni e acquisto su www.odeonrc.it
  • Info e contatti: 0965 886815

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Reggio Calabria Teatro
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