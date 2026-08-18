La Strada: ‘Reggio ha bisogno di un piano di manutenzione per le aree archeologiche’

Il movimento La Strada saluta con favore la pulizia straordinaria delle Mura Greche e delle Terme Romane, completata nelle ultime settimane sul lungomare Falcomatà. Ma quegli interventi ammettono implicitamente che i siti non venivano curati da anni: una pulizia occasionale non basta, serve manutenzione programmata, monitorata e documentata, perché ogni periodo di abbandono lascia danni irreversibili.

Mentre il Lungomare veniva ripulito, il resto del patrimonio archeologico cittadino è rimasto nell’abbandono: la Tomba ellenistica di via Tripepi è inaccessibile, tra vegetazione incolta e discarica abusiva, nonostante un cantiere finanziato e aggiudicato, ma evidentemente mai avviato; gli scavi di piazza Garibaldi restano chiusi al pubblico pur essendo collaudati, mentre 400.000 euro di finanziamento ministeriale destinati a nuove indagini archeologiche restano in attesa di essere utilizzati; l’Ipogeo di piazza Italia con le vetrate sporche; Collina degli Angeli, Trabocchetto-Mati, Occhio di Pellaro e Punta Pellaro-Fiumarella in stato di totale incuria, con un concreto rischio di incendio per residenti e murature antiche.

La mancanza di manutenzione è stata evidente e clamorosa in occasione della scorsa Giornata Europea di Archeologia del 14 giugno 2026, in cui i siti del Lungomare sono rimasti inaccessibili a causa della mancata pulizia, nonostante questa giornata costituisca ormai un appuntamento con regolare cadenza annuale.

Si spera che per le prossime Giornate Europee del Patrimonio del 26-27 settembre 2026 i siti possano essere dignitosi e presentabili, con aperture straordinarie anche in orari serali. Va però sottolineato come non basti la “conservazione” manutentiva degli spazi: è necessaria anche la valorizzazione degli stessi, con attività culturali che garantiscano una continuità di fruizione con eventi e destinazioni compatibili.

Il problema non sono le risorse ma l’attuazione di quanto programmato: fondi stanziati e mai spesi, atti approvati (come l’emendamento Minuto sugli “antiquaria civici diffusi” promosso dal movimento La Strada) ma mai attuati, obiettivi inseriti nei documenti di programmazione e poi scomparsi. Un’interrogazione del consigliere Saverio Pazzano del 2023 sulla Tomba ellenistica è tuttora senza risposta.

La Strada chiede all’Amministrazione un impegno sui seguenti punti:

un piano di manutenzione ordinaria programmata con calendario pubblico e voce dedicata in bilancio;

programmata con calendario pubblico e voce dedicata in bilancio; un cronoprogramma vincolante per la Tomba ellenistica, l’apertura entro l’anno degli scavi di piazza Garibaldi, parità di attenzione tra centro e periferie, un protocollo operativo tra Comune, Soprintendenza e Città metropolitana;

per la Tomba ellenistica, l’apertura entro l’anno degli scavi di piazza Garibaldi, parità di attenzione tra centro e periferie, un protocollo operativo tra Comune, Soprintendenza e Città metropolitana; l’attuazione dell’emendamento Minuto sugli antiquaria civici diffusi, con l’individuazione delle prime tre sedi entro sei mesi;

un programma di adozione dei siti archeologici da parte delle scuole del quartiere, sul modello degli “apprendisti ciceroni”, per formare gli studenti come custodi e narratori del proprio patrimonio, già a partire dal prossimo anno scolastico;

da parte delle scuole del quartiere, sul modello degli “apprendisti ciceroni”, per formare gli studenti come custodi e narratori del proprio patrimonio, già a partire dal prossimo anno scolastico; una relazione semestrale in Consiglio comunale e risposta scritta all’interrogazione del 2023.

Prendersi cura del patrimonio archeologico, storico e culturale della nostra città è il modo per assicurarle un futuro migliore.