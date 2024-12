Festa grande al Circolo Velico Reggio per il varo della imbarcazione Coastal Rowing 4

Una imbarcazione di canottaggio costiero di 10 metri di lunghezza, il Coastal Rowing 4 acquistato dal Circolo Velico Reggio, e consegnato ai canottieri reggini che lo hanno voluto battezzare nelle acque dello Stretto.

Tutto con tanto di benedizione e libagione di ottimo vino calabrese come si confà per occasioni simili.

“Al momento, il Circolo Velico con un singolo, un doppio e oggi con un 4, ha una flotta di tutto rispetto– ha commentato il tecnico federale Enzo Cirillo – e invito tutti coloro che ne hanno curiosità a contattare il Circolo Velico per una uscita in barca completamente gratuita. Nel 2025 faremo una Leva per il remo che interesserà la marineria reggina.”