‘Summer Edition 2025’: Ginnastica Gebbione conquista il titolo di Campione d’Italia

La splendida città di Rimini dal 20 al 29 giugno scorsi ha ospitato negli attrezzatissimi padiglioni del quartiere fieristico i Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica che hanno visto la partecipazione di oltre 24.000 ginnasti, provenienti da ogni parte d’Italia, a conferma di una disciplina sportiva in grande evoluzione e di grande successo. Protagonista è stata ancora una volta la Società Ginnastica Gebbione che è risultata la rappresentativa in assoluto più vincente della ginnastica calabrese.

La società reggina, guidata dalla direttrice tecnica prof.ssa Rosa Cristiano con le istruttrici Caterina Frosinone, Maria Condello , Noemi Cristiano e Caterina Orsino e presente con un gruppo di 25 ginnaste ha conquistato quattro titoli di Campioni d’Italia oltre a quindici medaglie d’argento e a quattro di bronzo e ancora tanti piazzamenti nelle varie finali di categoria sempre nei primi dieci posti.

Nel campionato Italiano GR di serie “D” a squadre LB Allieve, la Società Gebbione con le ginnaste Neri Miriam, Seminara Sofia e Tsulukidze Annalisa ha conquistato il titolo assoluto di Campioni d’Italia con punti 19,200 precedendo nell’ordine le società Ginnastica 96 e Judo Azzurro. Le ginnaste hanno effettuato due esercizi, un collettivo a corpo libero ed una coppia con attrezzi, mettendo in evidenza una ottima impostazione tecnica, una grande capacità espressiva ed una eleganza nei movimenti che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente.

Da sottolineare che a questa gara hanno partecipato 120 società con un campo di gara sempre di alto livello.

Nel Campionato Nazionale individuale LC” Junior 2 la ginnasta Sergi Sara ha vinto il Titolo Italiano nell’esercizio con la fune con punti 10,100, superando Lari Viola della Raffaello Motto e Micaletti Corinna della Ritmica Teramo. Sara Sergi ha ottenuto anche un secondo posto e medaglia d’argento nell’esercizio con il cerchio.

Altra prestigiosa Campionessa Italiana è Miriam Neri, la giovanissima ginnasta alla sua prima apparizione in una gara nazionale ha vinto ben due titoli Italiani nella Categoria LB1 A1 : Primo Posto al corpo libero con punti 10,025 superando in finale Caschetto Stefania della Nike Catania e Alberico Vittoria della Progetto Ritmica, e anche Primo Posto con il punteggio di 9,900 nell’esercizio con il cerchio precedendo Bondici Giulia della Fenix Ginnastica e Oliviero Adele della Concordia, oltre ad un ottimo terzo posto nell’All Around.

Secondo posto e Vice Campioni d’Italia per la squadra di Insieme Open LB1 (Borzumati Marta, Costantino Greta, Marcianò Alessandra, Sergi Marianna e Sergi Sara), preceduti solo dalla Società Pinkribbon per uno

0,50 di punto.

Secondo Posto pure per la coppia Praticò Asia e Tsulukidze Elene nel campionato d’Insieme LA2 Open, vinto dalla coppia della Ginnastica Ferrara.

Gli altri eccellenti podi sono:

Sergi Marianna :2 argenti nell’esericio con il cerchio e in quello con le clavette;

Seminara Sofia : Argento al Corpo Libero e bronzo nell’esercizio con il cerchio;

Praticò Asia : Argento nell’esercizio con il nastro;

Laurendi Ilaria : medaglia d’Argento nell’esercizio al Corpo libero;

Romeo Greta: Argento alla palla e bronzo nell’All Around;

Morena Giovanna tre secondi posti nell’esercizio con la palla, al Corpo Libero e nell’All Araund;

Vinci Karole : tre secondi posti . al Corpo Libero, alla Palla e nell’All Araund;

E ancora la bravissima Annalisa Tsulukidze terza nell’esercizio con il cerchio nella categoria LD A3.

Da sottolineare il quinto posto di Greta Costantino nel campionato Italiano LE J1 attrezzo clavette per l’elevata caratura tecnica dell’esercizio e per l’ottima esecuzione offerta.

La squadra di serie “D” LA Allieve ha meritato il quarto posto assoluto, distante solo un soffio, appena 0,10 dal podio. La squadra era composta da Ciacci Aurora, Ciacci Beatrice, Pellegrino Antonella e Pellegrino Marica.

Buonissimi piazzamenti sono stati ottenuti da tutte le altre ginnaste della Società che hanno partecipato a questi Campionati Italiani: dalle sorelline Pellegrino e dalle sorelline Ciacci gratificate di ottimi piazzamenti nelle varie finali di categoria a Giorgia Macheda, a Marte Viola (5^ assoluta nella gara con il cerchio), a Puntoriero Viola anche lei ottima quinta nella gara con il cerchio, Laganà Cloe , Scopelliti Francesca e Ianno’ Giulia, sesto posto per tutte e tre nelle rispettive categorie e ancora Caridi Emma, e Minniti Anna che come altre compagne erano alla loro prima esperienza in una competizione nazionale.

Tutte le ginnaste della Società Gebbione hanno dimostrato buonissime doti fisiche e atletiche, grandi capacità tecniche ed eccellente destrezza nell’esecuzione degli esercizi. Sono stati dieci giorni intensi, ricchi di emozioni, gioia, abbracci e di tanta condivisione. Le responsabili di giuria si sono spesso congratulate con la Direttrice Tecnica prof.ssa Cristiano per l’ottima preparazione di tutte le ginnaste, che hanno dimostrato determinazione e tanta fantasia.

Questi risultati che confermano la Società Gebbione ai vertici di questa disciplina, sono il frutto di un duro lavoro quotidiano in palestra e di una forte sinergia tra la Gebbione e le famiglie, sempre presenti con il loro sostegno e affetto.

E’ stato un anno sportivo molto intenso e ricco di soddisfazioni per la Società Gebbione che nell’attività agonistica ha vinto venti titoli nei campionati regionali individuali oltre ai Titoli regionali nei campionati a squadre di serie “D” e “Insieme” e che si è concluso nella splendida cornice del Parco Caserta la sera del 7 giugno con il Saggio Finale denominato “Il giro del mondo….in punta di piedi”. E’ stato uno spettacolo bellissimo, entusiasmante e molto partecipato , con le centocinquanta ginnaste della Società che hanno effettuato esercizi e coreografie riferite ai vari continenti. Gradita anche la presenza di varie autorità, dal Presidente Regionale del CONI dott Scopelliti all’Assessore allo Sport dott. Latella, dal Presidente del CR Calabria della FGI dott. Cristiano al Consigliere Comunale avv. Cardia. E’ stata una grande festa che ha gratificato tutta la Società Gebbione dai dirigenti, alle tecniche, alle ginnaste e alle famiglie.