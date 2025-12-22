Circoscrizioni a Reggio, il gruppo della Lega al Comune: ‘Avanti grazie a impegno del cdx’

“Grazie all’impegno della Lega e di tutta la coalizione del centrodestra, le circoscrizioni diventeranno realtà. Nonostante tutti gli ostacoli sollevati dal centrosinistra in modo strumentale, finalmente in Seconda Commissione si è giunti alla modifica dello Statuto e si tratta del primo passaggio politico necessario per consolidare il percorso che porterà al ripristino definitivo delle Circoscrizioni nella nostra Città”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa congiunta dei consiglieri Antonino Minicuci, Giuseppe De Biasi, Antonino Caridi, Mario Cardia e Armando Neri del Gruppo della Lega al Comune di Reggio Calabria.

“Le circoscrizioni sono un presidio fondamentale di democrazia, un diritto dei cittadini a partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della propria città. Per troppo tempo, la città di Reggio Calabria è stata privata di questo importante strumento di partecipazione democratica. È giunto il momento di cambiare rotta e di dare ai cittadini la possibilità di avere una voce più forte e più diretta nella gestione della cosa pubblica. Come Lega – concludono i Consiglieri – e come centrodestra non arretreremo di un centimetro rispetto al raggiungimento di questo fondamentale obiettivo politico”