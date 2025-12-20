Reggio, ok alle nuove circoscrizioni. Il Pd metropolitano: ‘Passo storico per governare meglio’

Il Pd metropolitano di Reggio Calabria esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, in II Commissione consiliare (Affari istituzionali), della proposta di modifica dello Statuto comunale per l’istituzione delle nuove Circoscrizioni di decentramento amministrativo.

Un risultato politico e istituzionale di grande rilievo, che dà concreta attuazione a uno dei punti qualificanti del mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà e a una battaglia storica del Pd volta a ricostruire un rapporto di prossimità, partecipazione e presenza istituzionale nei quartieri e nelle periferie della città.

La proposta approvata è il frutto di un lavoro corale che ha visto un ruolo centrale della II Commissione, presieduta da Giuseppe Marino, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, e dell’impegno del consigliere delegato al Decentramento Giuseppe Giordano, che, con il supporto degli uffici comunali, ha contribuito in maniera determinante alla definizione del nuovo modello di decentramento.

Il testo licenziato dalla Commissione va ora all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Il percorso proseguirà con l’adozione del regolamento attuativo, consentendo di rendere pienamente operative le nuove Circoscrizioni.

Il modello approvato recepisce l’impostazione sempre sostenuta dal Pd: un decentramento efficiente, sostenibile ed efficace, superando le criticità del passato. Le cinque nuove Circoscrizioni avranno dimensioni adeguate, funzioni chiare e competenze concrete in materia di manutenzioni, partecipazione dei cittadini, politiche giovanili, polizia locale, tributi e politiche sociali, diventando un presidio stabile dell’amministrazione comunale nei territori.

«L’approvazione unanime in Commissione – dichiara il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Panetta – rappresenta un passaggio politico importante, coerente con la visione di città contenuta nel mandato del sindaco Falcomatà. È il risultato di un lavoro serio portato avanti dal gruppo consiliare del Pd, dal presidente Giuseppe Marino e dal consigliere delegato Giordano, che hanno contribuito a costruire una riforma condivisa e credibile. Ora è fondamentale completare l’iter in Consiglio comunale».

Sulla stessa linea la segretaria cittadina del Pd, Valeria Bonforte: «Le Circoscrizioni non sono un mero assetto istituzionale, ma uno strumento di democrazia e partecipazione. Significano cura del territorio, ascolto e presenza nei quartieri. È una scelta politica che rafforza il legame tra cittadini e istituzioni e che restituisce centralità alle periferie».

Il Partito Democratico sottolinea infine che l’obiettivo è arrivare a eleggere i Consigli di Circoscrizione in concomitanza con le prossime elezioni comunali, restituendo alla città un sistema di governo di prossimità capace di garantire un rapporto continuo e strutturato tra amministrazione e comunità locali già dalla prossima consiliatura.