Circoscrizioni sotto l’Albero di Natale, ok in Commissione. Csx e Cdx: ‘Momento storico per Reggio’

Circoscrizioni a Reggio Calabria, la fumata bianca arriva a pochi giorni dal Natale. Dopo le frizioni delle scorse settimane, è finalmente giunto a compimento all’interno della Commissione presieduta da Giuseppe Marino l’iter relativo al ripristino degli istituti di decentramento, quelli che dal 2026 saranno a tutti gli effetti i 5 Municipi che gestiranno una serie di funzioni e servizi al cittadino.

La Commissione Affari Istituzionali ha quindi dato il via libera alla riforma delle circoscrizioni, approvando una serie di modifiche strutturali che segnano un passo importante verso il ritorno delle stesse, un tema che ha suscitato numerose polemiche nei mesi precedenti.

Giuseppe Marino: introduzione e novità degli emendamenti

Ad aprire la seduta è stato il presidente della Commissione, Giuseppe Marino, che ha ringraziato tutti i partecipanti per la pazienza dimostrata durante l’iter e ha introdotto le novità apportate dai due emendamenti (uno presentato dalla maggioranza e un secondo, poi ritirato, dal consigliere di Fratelli d’Italia Demetrio Marino).

Un aspetto importante riguarda la possibilità per il presidente delle circoscrizioni di partecipare attivamente alle sedute di Consiglio, un cambiamento significativo che rende la riforma ancora più operativa.

Barreca: “Con oggi fine a tante polemiche”

Il consigliere regionale di maggioranza, Franco Barreca, ha commentato con soddisfazione l’esito della seduta: “Con oggi si pone fine a tante polemiche. Da parte nostra c’è sempre stata la volontà di arrivare a compimento e finalmente siamo riusciti a fare un passo concreto per il bene della città.”

Bongani e il voto di responsabilità

Il consigliere di maggioranza Santo Bongani, ha motivato il ‘si’ del gruppo Rinascita Comune alla votazione odierna: “Per senso di responsabilità, votiamo a favore del nuovo statuto, ma allo stesso tempo chiediamo che si attivino tutte le misure necessarie per trovare le risorse necessarie. Le circoscrizioni dovranno funzionare e per farlo servono risorse adeguate.”

Demetrio Marino: “Servono fatti, non chiacchiere”

Il consigliere di opposizione, Demetrio Marino, ha risposto a tono ad alcuni interventi dei consiglieri di maggioranza: “Non sono uno sbarbatello. Il mio emendamento è di natura politica. Servono fatti, non chiacchiere. Noi vogliamo vedere azioni concrete, non promesse vuote”.

Versace: “Mantenuto impegno con 11 giorni di anticipo”

Il consigliere del gruppo Red, Carmelo Versace, ha risposto alle critiche ricevute in passato: “In alcuni articoli di testate giornalistiche si è letto che non avremmo votato entro la fine dell’anno. Invece, con 11 giorni di anticipo, stiamo già approvando la delibera. Il mio collega Demetrio Marino, con il suo intervento in Consiglio comunale, ha cercato di fare polemiche artificiose. Noi siamo sempre pronti a collaborare, ma senza attacchi strumentali.”

Latella bussa a Roma: ’20 milioni in 5 anni’

Giovanni Latella, consigliere di maggioranza, ha puntato l’accento sull’importanza di un bilancio sostenibile: “La sostenibilità economica è fondamentale. Non possiamo rischiare di compromettere i bilanci comunali. Lancio un appello a tutta la deputazione reggina, non sono all’onorevole Cannizzaro. Si facciano promotori di un contributo di 4 milioni di euro all’anno per cinque anni dal Governo per garantire la stabilità e il funzionamento delle circoscrizioni.”

Ripepi: “Risultato storico grazie al centrodestra”

Il consigliere di opposizione Massimo Ripepi ha elogiato il lavoro svolto: “Questo è un momento storico per la nostra città. Le circoscrizioni sono state possibili grazie al centrodestra e all’emendamento Cannizzaro. Il centrosinistra le aveva inserite nel programma, ma in questi dieci anni cosa ha fatto di concreto? Fino all’emendamento non c’era stato nulla, successivamente invece riconosco il lavoro svolto anche dai colleghi di maggioranza. Oggi, grazie alla collaborazione bipartisan, siamo riusciti a raggiungere un risultato straordinario.”

Castorina: “Decidiamo noi il cronoprogramma”

Nino Castorina, consigliere di maggioranza, ha ribadito la determinazione della maggioranza: “Non consentiremo a nessuno di dettarci l’agenda. Siamo noi a decidere il cronoprogramma e oggi, con 11 giorni di anticipo, stiamo votando l’ok alla modifica dello statuto. Questo dimostra la nostra serietà e impegno.”

Milia: “Senza l’emendamento di Cannizzaro, non saremmo qui”

Il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, ha sottolineato l’importanza dell’emendamento di Cannizzaro per l’approvazione della riforma: “I fatti parlano chiaro. Senza l’emendamento dell’onorevole Cannizzaro oggi non saremmo qui ad approvare la modifica dello statuto. Ringrazio il consigliere Giordano e il presidente Marino per la gestione dei lavori.”

Conclusioni di Giuseppe Marino

In chiusura, Giuseppe Marino ha ringraziato tutti i consiglieri per il loro contributo e si è augurato che la discussione in Consiglio Comunale sia ampia e serena, continuando sulla strada della collaborazione per il bene della città.

Modifiche principali alla delibera

L’emendamento approvato -che ha visto i consiglieri Versace e Castorina quali primi firmatari- riguarda le modifiche agli articoli 82, 83 e 85 della delibera di Consiglio n. 151 del 2 dicembre 2025. Tra le modifiche principali: l’elezione del vice presidente del Consiglio di Circoscrizione, la creazione di una commissione esecutiva, e la definizione più chiara delle funzioni del presidente della Circoscrizione, che avrà il compito di rappresentare la circoscrizione e presiedere il Consiglio.

Con questo passo, Reggio Calabria si avvia verso una nuova era di amministrazione più decentrata e operativa, con l’obiettivo di rendere le circoscrizioni un pilastro per la gestione dei servizi locali.