Reggio, disco verde alle Circoscrizioni. Milia: ‘Primo passo fatto, nonostante i ritardi, arriveremo all’obiettivo’

“È stato compiuto finalmente il primo passo concreto per restituire ai cittadini reggini quegli strumenti di partecipazione e democrazia che riavvicinano le necessità dei quartieri all’Amministrazione. L’approvazione oggi, in II Commissione Affari Istituzionali, della modifica dello Statuto rappresenta una vittoria della coerenza e della determinazione del centrodestra”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.

Il provvedimento approvato oggi, iniziato grazie all’emendamento alla Legge di Bilancio a firma dell’On. Francesco Cannizzaro, definisce la nuova architettura del decentramento, che vedrà la nascita di 5 Circoscrizioni sul territorio comunale, ciascuna delle quali sarà composta da 16 consiglieri.

“Non è stato un percorso semplice – dichiara Milia – e non nascondiamo che questo risultato arriva a fatica, dopo lunghe discussioni e una resistenza che ha rallentato un processo necessario per il territorio. Tuttavia, la tenacia di Forza Italia e di tutto il centrodestra ha prevalso: abbiamo sempre sostenuto che il decentramento non sia un costo, ma l’unico modo per garantire che i quartieri abbiano voce e rappresentanza diretta”.

“Definita la struttura e il numero dei consiglieri, il prossimo step fondamentale sarà la stesura e l’approvazione del Regolamento – spiega il capogruppo azzurro – Sarà quello il momento in cui daremo poteri reali a questi organismi, definendo le funzioni delegate e le modalità d’azione”.

“Siamo pronti, e lo abbiamo dimostrato, a portare a termine l’iter per il bene della città: l’approvazione di oggi ci avvicina alla primavera 2026, in cui i cittadini di Reggio Calabria torneranno alle urne per una doppia, fondamentale chiamata, votando sia per le elezioni amministrative che per il rinnovo delle Circoscrizioni” conclude Milia.