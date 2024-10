Città Metropolitane per l’inclusione: Reggio protagonista al seminario di Cagliari

Il consigliere metropolitano delegato al Welfare, Domenico Mantegna, stila «un bilancio più che positivo» del seminario “Città Metropolitane per l’inclusione” che, a Cagliari, ha riunito amministratori e tecnici intorno alle politiche contro il razzismo e le discriminazioni programmate l’Ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del consiglio dei ministri (Unar).

Ha detto Mantegna:

“Al Centro comunale d’arte e cultura Exma si è gettato un nuovo seme per promuovere e far crescere buone pratiche contro ogni forma di discriminazione. L’Unar, in questo senso, è un faro che guida alla perfezione la giusta direzione che ogni pubblica amministrazione deve intraprendere in una società liquida, multietnica e sempre più globalizzata”.

Ha spiegato il consigliere metropolitano:

“È stata aperta una finestra essenziale sui progetti e sulle idee da sostenere in chiave di promozione dei diritti e dell’uguaglianza. Penso, per esempio, al tema dei minori, alla necessità emersa di supportare, far progredire e implementare politiche complete e integrate per proteggere i diritti dei più piccoli, incluso quello alla partecipazione alla vita democratica anche e soprattutto nell’era digitale in cui stiamo vivendo”.

Ha continuato Mantegna:

“Un altro aspetto molto interessante è stato affrontato analizzando schede e programmi sulla prevenzione e la lotta alla discriminazione e all’intolleranza attraverso il contrasto al razzismo, alla xenofobia e altre forme di intolleranza quali l’antisemitismo, l’anti-ziganismo e le forme di razzismo anti-black, anti-asian e anti-muslim. Da qui, si è approfondito il bisogno di promuovere la gestione delle diversità, l’inclusione sul posto di lavoro sia nel pubblico sia nel privato. In questo senso, è emersa forte la necessità di continuare a supportare la comunità Lgbtqi contro ogni forma di spregevole e odiosa discriminazione”.

