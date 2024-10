Reggio, all’Università Mediterranea presentato il ‘Codice di prevenzione incendi’ – FOTO

Il 20 novembre scorso si è svolto presso l’Aula Magna “L. Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria un importante seminario formativo promosso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

L’evento è stato organizzato congiuntamente all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, all’Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Durante il seminario, al quale hanno partecipato oltre cinquecento professionisti, è stato trattato un argomento di grande attualità: il “Codice di prevenzione incendi”.

Erano presenti, l’Arch. Salvatore Vermiglio, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, l’Ing. Domenico Condelli, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri ed il Geom. Familiari, delegato dal Presidente del Collegio dei Geometri. Per i Vigili del Fuoco erano presenti e il Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Ing. Marco Cavriani, Direttore Regionale, Ing. Oliverio Dodaro, il Comandante Ing. Carlo Metelli. Ha coordinato i lavori l’Arch. Santina Dattola – Dipartimento Formazione e Ricerca dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria.

Prima dell’inizio dei lavori il Presidente dell’Ordine APPC Arch. Vermiglio, a nome anche degli altri presidenti, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria dei Vigili del Fuoco che hanno perso la vita in un intervento di soccorso in provincia di Alessandria; ha altresì ringraziato il Comando dei VV. F. di Reggio Calabria e la Direzione Regionale per la proficua collaborazione che in questi anni si è istaurata consentendo una importante attività formativa in materia di prevenzione incendi, per i professionisti che operano sul territorio.

Dopo l’avvio dei lavori da parte dell’Arch. Santina Dattola, sono intervenuti il Direttore Regionale VV.F. Ing Oliverio Dodaro, il quale ha tracciato l’evoluzione normativa, dalla semplificazione dei procedimenti al nuovo codice di prevenzione incendi, ponendo alcuni spunti di riflessione e il Comandante dei VV.F. di Reggio Calabria, Ing. Carlo Metelli che nel salutare i presenti ha sottolineato come l’importante sinergia tra Ordini Professionali e Comando VV.F., sia proficua nell’ottica del raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza in materia di prevenzione incendi.

Successivamente la parola è passata ai relatori. L’Ing. Marco Cavriani, Direttore Centrale della Prevenzione e della Sicurezza Tecnica del Dipartimento VV.F., che nel suo intervento, ha evidenziato gli obiettivi dell’ambizioso progetto nazionale di semplificazione e razionalizzazione della normativa di prevenzione incendi che hanno portato all’emanazione nel 2015 del codice di prevenzione incendi, applicato in una prima fase su base volontaria e dal 20 ottobre scorso con applicazione obbligatoria per alcune attività soggette i controlli di prevenzione incendi. Nel tracciare alcuni aspetti salienti del codice, l’Ing. Cavriani si è anche soffermato su alcuni spunti di confronto con la normativa internazionale.

L’Ing. Andrea Gattuso, Funzionario Responsabile del settore prevenzione incendi del Comando, ha iniziato la trattazione del codice, soffermandosi sul campo di applicazione e sulla determinazione dei profili di rischio delle attività. Nel corso della giornata hanno anche relazionato l’Ing. Antonino De Benedetto che ha trattato le problematiche di resistenza al fuoco, l’Ing. Emilio Collini che trattato l’esodo, l’Ing. Nicola Corsaro che si è soffermato sugli impianti antincendio e l’Ing. Sebastiano Rotta che ha trattato un caso di studio.

Conclusi gli interventi dei relatori si è avviato un dibattito aperto con i professionisti.